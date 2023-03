BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Mineira de Futebol confirmou para São João del-Rei (MG) o duelo de de ida entre Athletic e Atlético-MG, pela semifinal do Campeonato Mineiro. A partida está marcada para domingo (12), às 16h, na Arena Unimed. No entanto, o clube do interior teve ofertas para levar o confronto com o Galo para outras cidades. A maior proposta chegou a R$ 1 milhão, como divulgou a Rádio Itatiaia e confirmou o UOL.

O valor oferecido ao Athletic foi muito maior do que o clube vai arrecadar com bilheteria, já que o estádio em São João del-Rei tem capacidade para apenas 2,3 mil pessoas, sendo que para o duelo com o Galo esse número será reduzido, por causa da separação das torcidas. E como determina o Estatuto do Torcedor, o clube visitante tem direito a 10% da carga de ingressos, que neste caso significa aproximadamente 200 entradas.

A equipe local ainda não divulgou valores e nem quando acontecerá a venda de ingressos para o duelo com o Atlético.

Semifinalista do Campeonato Mineiro pela segunda temporada consecutiva, o Athletic rejeitou as propostas para jogar em Varginha, Uberlândia e Brasília para prestigiar a torcida local. Em 2022 o time de São João del-Rei levou para o Mineirão o duelo com o Cruzeiro, já que a Arena Unimed não tinha iluminação artificial.

Problema que foi resolvido neste ano, com a instalação de refletores. O primeiro jogo noturno do estádio aconteceu diante do América-MG, no empate em 1 a 1, pela quarta rodada.

Se o Athletic optou por jogar na Arena Unimed, em São João del-Rei, o Atlético não terá o direito de jogar no Mineirão. O Gigante da Pampulha vai receber um show do cantor Luan Santana, no dia 18, o que inviabiliza a utilização do estádio no final de semana que está previsto o duelo de volta da semifinal do Mineiro. A tendência é que o Galo confirme o Independência como o local da partida.

Principal estádio de Minas Gerais, o Mineirão recebeu somente uma partida do Campeonato Mineiro em 2023. O único jogo por lá foi o empate entre Atlético e América, pela sétima rodada. As datas ocupadas por eventos musicais e o imbróglio entre Cruzeiro e Minas Arena são as razões para o pouco aproveitamento do Mineirão nesta temporada.