SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A goleira Lorena, titular do Grêmio e da seleção brasileira feminina, foi diagnosticada com um estiramento no LCA (ligamento cruzado anterior) do joelho esquerdo após sentir um desconforto no treino do último sábado.

De acordo com a informação divulgada pelo Grêmio nesta segunda-feira (6), a lesão de Lorena é de alto grau, mas ainda não há previsão de retorno, e novos exames serão feitos para avaliar a necessidade de procedimento cirúrgico.

Caso a lesão seja de grau 3, o mais alto da escala, a recuperação de Lorena seria de seis meses. Assim, a goleira não retornaria em tempo hábil para disputar a Copa do Mundo feminina, que se inicia em julho. Se for de grau 2, a recuperação ocorre em dois meses e meio, tornando mais provável a presença da atleta no Mundial da Nova Zelândia e Austrália.

Lorena foi titular da seleção brasileira nas últimas partidas e em boa parte da temporada passada. As outras opções de Pia Sundhage para a função, convocadas na Copa América, em 2022, e na SheBelieves Cup, em 2023, são Natascha (Basel), Luciana (Ferroviária) e Leticia Izidoro (Corinthians).

Na partida contra o Atlético-MG, pela 2ª rodada do Brasileirão Feminino, Lorena foi substituída por Iasmin Paixão. As Gurias Gremistas venceram por 2 a 1 no CT Hélio Dourado, nesta segunda (6).