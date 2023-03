RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Maior campeão da história do Campeonato Carioca, o Flamengo é também o time que mais vezes ficou com o vice na competição.

O time rubro-negro foi segundo lugar 33 vezes no Estadual, incluindo em 2022, quando perdeu para o Fluminense.

O Vasco vem em seguida, com 26 vices na história.

O Fluminense é o terceiro clube com mais vices no Carioca, com 25.

Botafogo completa a lista dos grandes, com 21. O América é o quinto no ranking, com nove.

Bangu (5), Madureira (2), Americano, Andarahy, Bonsucesso, Olaria, Paysandu AC, São Cristóvão, SC Americano e Volta Redonda (1 cada) completam a lista.

O Carioca, vale lembrar, teve muitos regulamentos diferentes e bem distantes da fórmula atual de disputa.

Além disso, o campeonato teve oito temporadas em que foram disputadas duas edições no mesmo ano.

