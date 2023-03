BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Por decisão de Ronaldo, o Cruzeiro abriu mão do Mineirão. Enquanto a diretoria cruzeirense pressiona a gestora do estádio em busca de melhores condições financeiras para mandar jogos no Gigante da Pampulha, o time estrelado não consegue repetir dentro de campo o mesmo sucesso na temporada passada. Tanto que a equipe comandada por Paulo Pezzolano terminou a primeira fase do Campeonato Mineiro com a segunda pior campanha como mandante, acima apenas do Democrata-SL, que luta contra o rebaixamento.

Sem vencer nenhuma partida como equipe local, o Cruzeiro somou apenas três pontos em 12 possíveis. Foram empates com Athletic, Atlético-MG e Democrata-SL, além da derrota para o Pouso Alegre. Sem contar com o Mineirão, a Raposa escolheu o Independência como casa em 2023. No entanto, nem sempre o Horto pode receber jogos da equipe estrelada, como foi na última rodada da primeira fase do Estadual e será no duelo de ida da semifinal.

CONTRATO TIRA CRUZEIRO DO INDEPENDÊNCIA

Adversário do Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro, o América resguardou alguns direitos no contrato de aluguel do Independência. O Coelho sempre tem preferência de jogar no Horto quando houver coincidência de datas, como foi na última rodada do Mineiro. Por isso, a Raposa levou o duelo com o Democrata-SL para o Espírito Santo. Além disso, o América não pode atuar como visitante no próprio estádio, motivo que fez o Cruzeiro optar pela Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, como palco da duelo de ida pela semifinal do Mineiro.

Mesmo com o Mineirão livre para receber jogos do Cruzeiro, foi assim no final de semana do jogo com o Democrata e vale também para o sábado, quando tem o clássico com o América, a diretoria cruzeirense prefere levar as partidas para outros lugares. A escolha por outros estádios tem irritado os torcedores do Cruzeiro, que já questionam a decisão de Ronaldo. Um dos argumentos para o retorno para o Gigante da Pampulha é a vitoriosa campanha na Série B de 2022, quando o Cruzeiro venceu 13 das 16 partidas que disputou no Mineirão. Foram 41 pontos conquistados em 48 disputados, com 85% de aproveitamento.