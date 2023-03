SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar acumula uma longa lista de lesões desde a sua chegada ao futebol europeu, em 2013. O brasileiro passará por cirurgia no tornozelo e deve perder o restante da temporada.

Neymar chegou à 25ª lesão, juntando as passagens por Barcelona e PSG. O levantamento é do jornal espanhol "Marca", que ainda apontou os afastamentos por caxumba (2015) e Covid (2022).

Ao todo, ele desfalcou os clubes europeus por cerca de três temporadas. Segundo o "Marca", foram 105 partidas sem o atacante, e a cirurgia no tornozelo direito deve aumentar a porcentagem, já que a recuperação é estimada entre três a quatro meses.

PRINCIPAIS LESÕES

- Fratura na coluna na Copa 2014: A lesão aconteceu no jogo entre Brasil e Colômbia, pelas quartas de final. Neymar ficou longe dos gramados por 30 dias, mas não perdeu compromissos oficiais pelo Barcelona.

- Fratura no quinto metatarso: Neymar sofreu a lesão na vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha, em fevereiro de 2018. Ele voltou a jogar em maio, às vésperas da Copa do Mundo da Rússia.

- Cirurgia no tornozelo: O camisa 10 se lesionou em 20 de fevereiro, contra o Lille, e passou, a princípio, por tratamento conservador. O clube, porém, anunciou a cirurgia, que pode tirar Neymar dos gramados até o meio do ano.

OTIMISMO DE NEYMAR

O jogador se manifestou nas redes sociais. Pouco depois do comunicado do PSG, o craque compartilhou uma foto em seu perfil no Instagram.

Voltarei mais forte". Neymar.

A cirurgia será nos próximos dias, no Hospital ASPETAR, em Doha, Qatar. O PSG também informou na nota oficial.