SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Uefa anunciou nesta terça-feira (7) que reembolsará mais de 19 mil torcedores afetados pela enorme confusão que aconteceu antes da final da Liga dos Campeões 2021/22, entre Real Madrid e Liverpool, em Paris, em maio do ano passado.

Os 19.618 reembolsos englobam torcedores que não conseguiram entrar no Stade de France e também aficionados que entraram pelos locais 'onde as circunstâncias mais difíceis foram relatadas'.

O QUE ACONTECEU?

O jogo precisou ser adiado em meia hora por conta de vários incidentes, que incluíram confrontos entre torcedores e polícia.

Muitos torcedores tentaram escalar os portões do estádio para forçar a entrada.

Houve confusão com a polícia, que repeliu os intrusos usando gás lacrimogêneo.

Alguns torcedores que possuíam ingressos só conseguiram entrar no estádio no fim do primeiro tempo.

A Polícia de Paris informou na época que pelo menos 68 torcedores foram presos e 174 pessoas ficaram feridas.

COMO VAI FUNCIONAR O REEMBOLSO?

Os reembolsos estarão disponíveis para todos os torcedores com ingressos para os portões onde ocorreram as maiores confusões (A, B, C, X, Y e Z)

Também terão direito a reembolso todos os torcedores que não entraram no estádio antes das 21h [horário do jogo] ou não foram autorizados a entrar, de acordo com os dados de controle de acesso.

Por fim, a Uefa oferecerá reembolsos a todos os torcedores que compraram bilhetes de acessibilidade junto com os dos seus acompanhantes.

A Uefa explica que o Liverpool será responsável por processar os reembolsos aos seus torcedores.

Os reembolsos aos torcedores neutros e do Real Madrid serão feitos através do apoio ao cliente da Uefa.

Tivemos em conta um grande número de opiniões expressas tanto em público como em privado e acreditamos que criámos um esquema que é abrangente e justo"Theodore Theodoridis, secretário-geral da Uefa