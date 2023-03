SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de o Santos aceitar a proposta do Flamengo pelo Atacante Ângelo, no valor de R$ 66 milhões, o jovem prefere ficar no Brasil até surgir uma proposta de fora do país. Os detalhes da negociação foram trazidos por Bruno Andrade e Paulo Vinícius Coelho durante o programa De Primeira, no canal do UOL Esporte no YouTube, nesta terça-feira (7).

O Flamengo quer apenas 50% dos direitos do atleta. O jovem jogador do Peixe não teria interesse em trocar de clube dentro do Brasil. Ângelo quer jogar na Europa e gostaria de esperar uma proposta do Velho Continente na próxima janela de transferências.

Internamente, o negócio vive um impasse entre o intermediário Luisinho 'Piracicaba' e a agente Marisa Ajila. O problema tem a ver essencialmente com o pagamento de comissão e a divisão dos direitos econômicos do atleta.

Com problemas financeiros, o Peixe sabe que precisa fazer caixa para reforçar o elenco, sobretudo depois de ter ficado fora da fase final do Campeonato Paulista pela terceira vez seguida.