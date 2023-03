SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo é o líder no ranking de aumento de público no Campeonato Paulista. O colunista do UOL Paulo Vinícius Coelho trouxe a informação no programa De Primeira, no canal do UOL Esporte no YouTube, nesta terça-feira (7).

O jornalista ressalta que, levando em conta os clubes grandes, o Tricolor tem uma boa vantagem para os demais.

"A melhor média de público é do Corinthians, com 40.655, e o São Paulo vem logo atrás com 40.521. Só que em relação ao ano passado, o crescimento do Tricolor é de 57% e do Timão de 47%. O Corinthians e o São Paulo têm 40 mil de média, o Palmeiras tem 37 mil -um aumento de 36%-, já o Santos despenca para 10 mil", disse.

Segundo PVC, o crescimento de público em todos os estádios do Paulistão nesta edição é de 48%.

"Agora, o Campeonato [Paulista] tem uma média de 11.700 de média na primeira fase, e no ano passado foi de 7.900. Então, isso dá 48% de crescimento da competição", completou.

PVC também explicou como chegou a esses números, citando os que dos grandes clubes foi através de seu arquivo, separando Morumbi, Neo Química Arena, Allianz Parque e Vila Belmiro. Já para ter os dados do consolidado da competição, pediu para a Federação Paulista.