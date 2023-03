SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Benfica venceu o Club Brugge por 5 a 1 nesta terça-feira (7), no Estádio da Luz, em Lisboa, em partida válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Os gols do confronto foram marcados por Rafa Silva, Gonçalo Ramos (duas vezes), João Mário e David Neres, para as Águias. Meijer descontou.

Com o resultado, os comandados de Roger Schmidt avançam para a próxima fase da Champions League. Como a ida terminou em 2 a 0 para os portugueses, o jogo de hoje foi para sacramentar a classificação da equipe na competição da Uefa.

Agora, o Benfica aguarda o restante dos confrontos para que o sorteio possa ser realizado, e assim saber quem irá enfrentar nas quartas de final.

COMO FOI O JOGO

Mesmo tendo vencido a ida, o Benfica entrou em campo com muita intensidade e mostrou superioridade durante o confronto.

O primeiro tempo foi com os portugueses se impondo mais. A equipe de Lisboa conseguiu criar mais oportunidades, que culminaram nos gols. Já o Brugge apostou nos contra-ataques, sem levar perigo.

A segunda etapa teve a mesma intensidade do lado da Águias. O Benfica conseguiu seguir melhor na partida e ampliou sua vantagem, sem deixar os belgas terem qualquer esperança.

GOLS

1 a 0. Rafa Silva abriu o placar! Gonçalo Ramos conseguiu boa jogada individual e deu um belo cruzamento para o camisa 27. Na área, o português limpou a marcação dupla de Meijer e Nielsen e, quase caindo, finalizou no canto direito de Mignolet.

2 a 0. Gonçalo Ramos ampliou a vantagem portuguesa! João Mário tocou para o atacante no lado esquerdo da área. O artilheiro dominou, driblou a zaga e soltou uma paulada no contrapé do goleiro para balançar as redes.

3 a 0. Gonçalo fez seu segundo! Depois da longa troca de passes, a bola chegou na esquerda para Grimaldo. Ele cruzou rasteiro, e o camisa 88 chegou batendo de primeira para estufar as redes.

4 a 0. João Mário marcou de pênalti! Gilberto aproveitou a falha de Sylla na saída de bola e tomou um carrinho do próprio zagueiro do Brugge na área. O árbitro do confronto logo marcou a penalidade. João Mário foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo, sem chances para Mignolet.

5 a 0. David Neres também deixou o dele! Em um ataque bem construído pelo Benfica, Rafa Silva tocou para João Neves, que acionou David Neres na esquerda da área. O brasileiro chutou cruzado para balançar as redes.

5 a 1. Meijer descontou para o Brugge! Buchanan passou pela defesa, ergueu a cabeça e acionou Meijer na esquerda da área. O ala soltou uma paulada cruzada no ângulo de Vlachodimos.

Benfica 5 x 1 Brugge

Benfica: Vlachodimos; Bah (Gilberto), António Silva (Lucas Veríssimo), Otamendi (Morato) e Grimaldo; Florentino e Aursnes; Chiquinho (David Neres), João Mário (João Neves) e Rafa Silva; Gonçalo Ramos T.: Roger Schmidt

Brugge: Mignolet; Clinton Mata (Denis Odoi), Mechele e Sylla; Buchanan, Nielsen, Sowah (Antonio Nusa) e Meijer; Vanaken (Rits); Lang (Onyedika) e Yaremchu. T.: Scott Parker

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)

Cartões amarelos: Yaremchuk (BRU), Lang (BRU), Otamendi (BEN - fora do próximo jogo), Sylla (BRU) e Meijer (BRU),

Gols: Rafa Silva, aos 38min, e Gonçalo Ramos, aos 47min do primeiro tempo; Gonçalo Ramos, aos 12min, João Mário, aos 26min, e David Neres, aos 32min do segundo tempo (BEN); Meijer, aos 42min do segundo tempo (BRU)