SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Chelsea reagiu e está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões 22/23. Os Blues venceram o Borussia Dortmund por 2 a 0, nesta terça-feira (7), em Stamford Bridge, e avançou no torneio após ter sido superado no jogo de ida das oitavas por 1 a 0.

Os gols da vitória foram marcados por Sterling, aos 43 minutos do primeiro tempo, e por Havertz, de pênalti, aos 7 da etapa final.

O tento da classificação saiu em cobrança de penalidade que contou com atuação dupla do VAR. A tecnologia primeiro chamou o árbitro para rever o lance em que a bola bateu na mão de Wolf dentro da área, e depois foi acionada para retomar a cobrança após invasão de jogadores do Dotrmund na batida que acertou a trave.

Os Blues quiseram aproveitar o apoio da torcida desde o início e criaram diversas chances, principalmente em jogadas de velocidade. No entanto, a equipe inglesa estava pecando nas finalizações.

Sterling e Kai Havertz chegaram a desperdiçar oportunidades claras de gol antes de marcarem. O primeiro gol só saiu depois do nono chute do time da casa.

O Dortmund tentou segurar o adversário a até controlou a posse de bola, mas não resistiu à artilharia do Chelsea nem teve sucesso para buscar uma reação com o placar desfavorável. Os visitantes foram pouco criativos e viram ruir a vantagem construída no confronto de ida.

Com a vaga garantida, o Chelsea agora espera a definição dos demais duelos das oitavas e a realização do sorteio para conhecer o seu adversário nas quartas.

O duelo começou com dez minutos de atraso devido a um atraso na chegada da delegação do Dortmund e terminou com discussão entre os jogadores, mas sem grandes incidentes.

CRISE AFASTADA

A classificação na Champions é uma reação do Chelsea na temporada. A vitória serviu para afastar o mau momento da equipe, que abriu os cofres e quebrou um recorde internacional ao gastar R$ 3,4 bilhões em reforços no último ano.

Os Blues chegaram para a partida com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos. No Inglês, o clube amarga a décima colocação, estando a 11 pontos de distância da zona de classificação para a próxima edição da Champions.

Apesar disso, o time de Graham Potter encontrou forças para o jogo mais importante do ano até então e marcou dois gols pela primeira vez em 2023. Antes, a equipe só havia balançado as redes adversárias cinco vezes desde o início de janeiro.

A vitória dos ingleses também significou o fim de uma sequência de dez jogos de invencibilidade do Dortmund. Os alemães não perdiam desde o início de dezembro do ano passado.

DESTAQUES E GOLS

Chance perdida. Sterling desperdiçou uma grande oportunidade logo no 2º minuto de jogo. O atacante foi acionado com espaço e invadiu a área, mas segurou a bola por muito tempo e acabou travado pela marcação.

Quase um golaço de falta. Aos 16, Reus foi para a cobrança perto da entrada da área e bateu com efeito. A bola fez a curva por cima da barreira e tinha endereço, mas Kepa se esticou no limite para defender.

Trave. Aos 27min, Wolf tentou afastar um cruzamento na área do Dortmund, mas a sobra ficou com Havertz. O camisa 29 mandou de primeira e carimbou a trave esquerda. A bola ainda quase desviou para dentro do gol, mas foi para a linha de fundo.

1º gol do Chelsea anulado. Aos 38min, Sterling foi lançado em profundidade e parou em Meyer, só que Havertz ficou o rebote e bateu colocado, marcando um golaço. O tento, porém, foi anulado por impedimento do camisa 17 na jogada.

1x0. Aos 43, o Chelsea insistiu pela esquerda e Chilwell conseguiu cruzar para a área. A bola foi até Sterling, que inicialmente furou, mas conseguiu se ajeitar, venceu a disputa e bateu firme, no alto, para inaugurar o placar.

2x0. Aos dois minutos da segunda etapa, Chilwell cruzou e a bola bateu na mão de Wolf, que estava na área. O árbitro marcou pênalti após ser acionado pelo VAR. Havertz foi para a bola e deslocou Meyer, mas o chute explodiu na trave. A cobrança, no entanto, foi retomada por ter invasão dupla do Dortmund. Havertz repetiu a batida na segunda chance e ampliou o marcador.

2º gol do Chelsea anulado. Aos 30 do segundo tempo, Sterling foi novamente lançado na velocidade e avançou sozinho, tocando para Gallagher só empurrar para dentro do gol. No entanto, a jogada foi invalidada por novo impedimento.

Chelsea 2 x 0 Borussia Dortmund

Chelsea: Kepa; Fofana, Koulibaly e Cucurella; James, Kovacic (Loftus-Cheek), Enzo Fernández (Zakaria) e Chilwell; Sterling (Pulisic), Havertz e João Félix (Gallagher). T.: Graham Potter

Dortmund: Meyer; Wolf, Sule, Schlotterbeck e Guerreiro; Emre Can, Ozcan (Bynoe-Gittens), Bellingham, Brandt (Reyna) e Reus; Haller (Malen). T.: Edin Terzic

Local: Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra

Data e hora: 7 de março de 2023, às 17h10 (de Brasília)

Árbitragem: Danny Makkelie (principal), Rogier Honig e Jan de Vries (assistentes)

Gols: Sterling, aos 43min do primeiro tempo, e Kai Havertz, aos 7min do segundo tempo

Cartões amarelos: Sule (DOR), Kepa (CHE), Enzo Fernández (CHE), Wolf (DOR), Chilwell (CHE), Cucurella (CHE) e Bellingham (DOR)