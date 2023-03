SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Paulista de Futebol informou que o processo de alteração do mando do jogo entre Portuguesa e Corinthians respeitou o regulamento. A partida em questão, válida pela 8ª rodada do Estadual, foi realizada no Mané Garrincha, em Brasília.

A entidade, portanto, descartou a possibilidade de mudança na classificação geral do Campeonato Paulista, Em nota enviada ao UOL, a FPF esclareceu que a solicitação da Portuguesa atendeu aos critérios previstos e que contou com aprovação.

"A Federação Paulista de Futebol recebeu ofício do São Bento a respeito da realização da partida entre Portuguesa e Corinthians em Brasília. A FPF esclarece que todo o processo de alteração do jogo respeitou o Regulamento Geral de Competições da FPF e o Regulamento do Paulistão Sicredi 2023. Ao ascender em 2022 para o Paulistão Sicredi, a Portuguesa atendeu todas as condições de infraestrutura, com estádio com capacidade adequada para mandar jogos no município de sua sede, e a solicitação de alteração do local da partida atende aos critérios previstos no Regulamento Geral de Competições, com análise e aprovação do Departamento de Competições da entidade", explicou a FPF.

O IMBRÓGLIO

O São Bento protocolou nesta terça-feira (7) um ofício junto à FPF solicitando a revisão da classificação final do torneio.

O clube ficou na 15ª colocação geral, na zona de rebaixamento, e acionou a entidade contra a Portuguesa, que terminou uma posição acima.

A diretoria jurídica do São Bento apontou uma suposta infração cometida pelo adversário ao realizar a partida contra o Corinthians, pela 8ª rodada, no Mané Garrincha, em Brasília. A interpretação do clube é que o fato deveria causar W.O por ir contra o artigo 4º do Anexo VI do Regulamento Geral da Competição do Paulista.

O São Bento alegou que a realização da partida em domicílio fora da sede da Portuguesa no ano do acesso do clube à elite do Estadual daria "causa à aplicação de pena de perda de uma partida por W.O".

"Com o reconhecimento do resultado W.O., o que se espera, o Esporte Clube São Bento aguarda a correção na tabela, computando-se a derrota da Portuguesa no jogo em questão, o que lhe tiraria um ponto na classificação geral. Com a correção da tabela, a Portuguesa perderia o ponto conquistado e o São Bento passaria a ocupar a 14ª colocação na classificação geral", defende o clube, em ofício obtido pelo UOL.

A Portuguesa afirmou não irá se manifestar no momento porque não foi notificada sobre o caso.

O QUE DIZ O REGULAMENTO

Artigo 4º - No ano do acesso, o Clube deverá, obrigatoriamente, disputar suas partidas como mandante no município de sua sede, sob pena de perda das partidas por W.O.

§ 1º - Na hipótese de caso fortuito ou força maior, e desde que o Clube disponha de Laudo de Engenharia atestando capacidade de acordo com o caput do art. 5º deste RGC, a FPF poderá liberar a disputa da primeira, segunda e terceira partidas do Clube como mandante em local diverso de sua sede.

§ 2º - A partir da quarta partida como mandante, o Clube deverá jogar, obrigatoriamente, no município de sua sede, sob pena de perda por W.O..