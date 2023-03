- Brasil de Pelotas se garante na terceira fase da Copa do Brasil

O Brasil de Pelotas garantiu a presença na terceira fase da Copa do Brasil após derrotar a Ponte Preta por 2 a 0, na noite desta terça-feira (7) no estádio Bento de Freitas, em Pelotas.

FIM DE JOGO! ????????



O BRASIL TÁ CLASSIFICADO PARA A 3ª FASE DA COPA DO BRASIL! pic.twitter.com/UBMS0PCrGy — GE Brasil (@GEBrasilOficial) March 8, 2023

Agora, a equipe gaúcha aguarda o final da segunda fase da competição nacional para conhecer o seu próximo adversário, em sorteio a ser realizado posteriormente. A terceira fase da competição também conta com a participação de equipes que conseguiram a classificação direta para esta etapa: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético-MG, Athletico-PR, Fortaleza, Internacional, Cruzeiro, Paysandu, Sport e São Paulo.

O jogo

Apoiado por sua torcida, o Brasil de Pelotas não demorou a abrir o placar. Aos 12 minutos do primeiro tempo Luís Gustavo cobrou escanteio e Márcio Jonatan cabeceou para o fundo do gol. O triunfo do Xavante foi sacramentado aos sete da etapa final, quando Guilherme Nunes cruzou rasteiro para o camisa 10 Luiz Felipe, que dominou de direita antes de finalizar de esquerda da entrada da área. Um belo gol para confirmar a vitória e a classificação.

