- Minas conquista o tricampeonato da Copa Brasil de vôlei feminino

O Minas conquistou pela terceira vez na história o título da Copa Brasil de vôlei feminino após derrotar o Praia Clube por 3 sets a 1 (parciais de 28/26, 25/18, 15/25 e 25/17), na noite desta terça-feira (7) na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC).

???? É CAMPEÃO!!! ????



O Gerdau Minas é tetracampeão da Copa Brasil (1983, 2019, 2021 e 2023). ???? O título foi conquistado nesta terça (7/3), em Jaraguá do Sul (SC), com vitória sobre o Dentil Praia Clube por 3 sets a 1.



???? Maurício Val/FVImagem/CBV#VaiMinas #GerdauMinas pic.twitter.com/MiKMCcuYQ9 — Minas Tênis Clube (@MinasTenisClube) March 8, 2023

A equipe comandada pelo técnico italiano Nicola Negro já havia ficado no lugar mais alto do pódio da competição nas edições de 2019 e 2021.

Além do título, o Minas garantiu presença na Supercopa 2023 e no campeonato Sul-Americano de clubes 2024. O confronto entre as duas equipes de Minas Gerais, que é popularmente conhecido como Clássico Pão de Queijo, já é recorrente nas decisões de campeonatos do vôlei nacional, como nas três últimas finais da Superliga feminina.

Tags:

CBV | copa brasil | Esportes | Minas | praia clube | vôlei feminino