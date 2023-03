- Copa do Nordeste: Rafael Longuine garante vitória do CRB sobre o ABC

O CRB derrotou o ABC por 1 a 0, na noite desta terça-feira (7) no estádio Rei Pelé, em Maceió, e assumiu a vice-liderança do Grupo A da Copa do Nordeste com 13 pontos. Já o Mais Querido permanece na segunda posição da outra chave com 11 pontos.

O único gol do confronto saiu apenas aos 42 minutos do segundo tempo, quando o meio-campista Rafael Longuine, que entrou na etapa final, acertou chute de fora da área para superar o goleiro Simão.

Também nesta terça o Atlético-BA bateu o CSA por 1 a 0, graças a gol do atacante Gustavo Custódio nos acréscimos do confronto disputado no Estádio Carneirão, em Alagoinhas.

