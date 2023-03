SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Giuliano foi mais um jogador do Corinthians a fazer críticas ao trabalho de Vítor Pereira. Veja outras vezes em que atletas do time alvinegro alfinetaram o ex-treinador do clube.

GIULIANO

Giuliano afirmou ao podcast 'Inteligência Ltda' que a forma que o treinador se posicionava para a imprensa quando o time perdia deixava os jogadores desconfiados e irritados.

O meia se incomodou com algumas formações do técnico. "Quando ele chega, a gente vai jogar a semifinal [do Paulista] contra o São Paulo. O Fagner machuca, e a gente joga com três zagueiros, algo que a gente nunca tinha treinado na vida e numa semifinal contra o São Paulo", disse.

"Acho que o erro dele de gestão foi não se adaptar ao futebol brasileiro. Ele tinha a ideia dele, fechada, e era isso. Nem os próprios auxiliares conseguiam passar as informações para ele", afirmou o jogador.

FAGNER

Fagner afirmou ao Bola da Vez, da ESPN, que Vítor Pereira era uma pessoa muito difícil de lidar no dia a dia e que o ambiente não era tão bom.

"Eu acho tudo [diferente], sinceramente, tudo. É o dia a dia, as instruções, a maneira de lidar, o olho no olho. Foi muito difícil, não só comigo, acho que com todo mundo", falou o lateral.

"Não é que faltava diálogo. São coisas que não condiziam com aquilo que ele pedia. Um exemplo: que ele fez mesmo na troca de um clube para outro. Isso aí já mostra um pouco do que você pode esperar daquela pessoa. Eu não posso te falar uma coisa aqui e chegar ali nas suas costas e falar outra", criticou.

RÓGER GUEDES

A relação entre Róger Guedes e Vítor Pereira foi tensa. Em entrevista ao podcast Podpah, o atacante afirmou que os jogadores já estavam felizes só com a saída de Vítor.

"O anterior [Vítor Pereira] infelizmente minou o clima no elenco, talvez não era uma coisa que ele queria. Era o jeito dele", afirmou. "O dia a dia está muito leve, diferente do que era ano passado, não preciso esconder isso de ninguém"

RONI

O meia campista Roni também afirmou que o ambiente do clube estava melhor sem Vítor Pereira: "Eu afirmo (que o ambiente está melhor), só falo isso, não toco muito no assunto. É um clima mais leve, vamos fazer de tudo para dar certo".

MAYCON

O volante Maycon criticou o trabalho de VP e elogiou a maneira como Fernando Lázaro conduz os treinos.

"O Vítor tinha uma forma de trabalho que alguns jogadores achavam que não era a certa para a gente atingir o nosso melhor nível, e o Fernando (Lázaro, técnico do Corinthians) vem trazendo ideias que a gente entende que podem aproximar a gente de grandes conquistas ou elevar o nosso nível", disse ao GE.