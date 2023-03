SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco dos 20 clubes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro ainda estão invictos em 2023. São eles: América-MG, Athletico, Atlético-MG, Grêmio e Palmeiras.

AthleticPR e Grêmio, inclusive, lideram o ranking de aproveitamento com campanhas idênticas, conquistando 94,4% dos pontos disputados até o momento.

Se fosse um torneio, o time paranaense estaria em primeiro pelo número de gols marcados, já que também possuem o mesmo número de saldo: 22. O Athletico-PR marcou 30 gols e sofreu oito, enquanto o cube tricolor gaúcho tem 28 tentos prós e seis cedidos.

Cuiabá (90,9%) e Goiás (80%) estão no top 5 mesmo tendo uma derrota na temporada. O Atlético-MG (80%) é o quarto.

O Flamengo é apenas o 11º, com 64,4%, enquanto o Corinthians aparece em 15º, com 61,1%. Todas as equipes disputaram pelo menos oito partidas oficiais desde janeiro.

O Santos, por sua vez, ocupa a lanterna, com 43,6% no quesito. O time é o único dos clubes da elite do Brasil com menos de 50% de aproveitamento.

Bahia (60,4%), Red Bull Bragantino (53,8%) e Cruzeiro (50%) são os outros times no Z-4 da lista.

A edição de 2023 do Campeonato Brasileiro está marcada para ter início em 15 de abril.

*

CONFIRA O RANKING

1 - Athletico: 11V, 1E, 0D (94,4%)

2 - Grêmio: 11V, 1E, 0D (94,4%)

3 - Cuiabá: 10V, 0E, 1D (90,9%)

4 - Atlético-MG: 7V, 3E, 0D (80%)

5 - Goiás: 11V, 3E, 1D (80%)

6 - Palmeiras: 9V, 4E, 0D (79,5%)

7 - Fortaleza: 10V, 1E, 3D (73,8%)

8 - Fluminense: 7V, 1E, 2D (73,3%)

9 - América-MG: 5V, 4E e 0D (70,4%)

10 - Vasco: 7V, 2E, 2D (69,7%)

11 - Flamengo: 9V, 2E, 4D (64,4%)

12 - Coritiba: 7V, 4E, 2D (64,1%)

13 - São Paulo: 7V, 2E, 3D (63,9%)

14 - Internacional: 5V, 4E, 1D (63,3%)

15 - Corinthians: 6V, 4E, 2D (61,1%)

16 - Botafogo: 6V, 2E, 3D (60,6%)

17 - Bahia: 9V, 2E, 5D (60,4%)

18 - Red Bull Bragantino: 6V, 3E, 4D (53,8%)

19 - Cruzeiro: 3V, 3E, 2D (50%)

20 - Santos: 4V, 5E, 4D (43,6%)