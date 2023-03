SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, trabalhou com bola nesta quarta-feira (8) pela primeira vez desde a lesão no joelho que sofreu na Copa do Mundo, no começo de dezembro.

Ele participou da sessão de treinamentos do time inglês antes do confronto com o Sporting, amanhã, em Lisboa, pelas oitavas de final da Liga Europa.

O QUE ACONTECEU

Gabriel Jesus está há mais de quatro meses fora de combate por conta de uma lesão ligamentar no joelho direito.

Ele se machucou jogando pela seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, contra Camarões, pela fase de grupos.

O atacante foi cortado do Mundial no dia 3 de dezembro e voltou para a Inglaterra para passar por cirurgia.

O Arsenal destacou o retorno de Jesus após "uma longa jornada de recuperação que vai chegando ao fim".

QUANDO JESUS VOLTA?

O jornal inglês The Sun diz que Gabriel Jesus pode viajar com o time para Lisboa.

O atacante ainda está sem ritmo de jogo, mas pode entrar por alguns minutos contra o Sporting, segundo o jornal

No fim de semana, o técnico Mike Arteta havia adiantado sobre a recuperação do atacante.

Ele não está longe [de voltar]. Não quero dar prazo, mas ele está fazendo algumas coisas com o time e outras por fora. Ele não está muito perto, mas não está longe. Ele se sente melhor a cada dia e os médicos estão confiantes sobre como a lesão está evoluindo"

Gabriel Jesus não entra em campo pelo Arsenal desde 12 de novembro, na vitória sobre o Wolverhampton, pelo Campeonato Inglês.

Ele vinha sendo um dos destaques dos Gunners na temporada. Ele tem cinco gols e cinco assistências no Campeonato Inglês.