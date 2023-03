SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar é o jogador que mais recebeu faltas no mundo desde sua estreia no Paris Saint-Germain, diante do Guingamp, em agosto de 2017. O levantamento foi feito pelo SofaScore.

Neste período, Neymar sofreu 893 faltas em 220 jogos, ou seja, aproximadamente 4,06 faltas por jogo.

Neymar atuou em 173 partidas e ficou fora de 130 confrontos do PSG.

O site de estatísticas analisou 77.220 jogadores no período em questão.

Messi é o quinto da lista e quatro dos oito primeiros colocados do ranking são brasileiros -três atuam no Brasil.

Confira o ranking:

1º) Neymar (BRA) - 893 faltas em 220 jogos (4,06)

2º) Dudu (BRA) - 887 faltas em 300 jogos (2,95)

3º) Grealish (ING) - 804 faltas em 235 jogos (3,42)

4º) Marinho (BRA) - 721 faltas em 203 jogos (3,55)

5º) Messi (ARG) - 711 faltas em 312 jogos (2,27)

6º) Zé Rafael (BRA) - 684 faltas em 308 jogos (2,22)

7º) Fekir (FRA) - 654 faltas em 233 jogos (2,8)

8º) Ricaurte (COL) - 653 faltas em 219 jogos (2,98)