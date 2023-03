RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Embora muito pressionado, Vítor Pereira segue no comando mesmo com a perda do quarto título na temporada. O Flamengo manterá o treinador para o período decisivo do Campeonato Carioca e posteriormente avaliará seu trabalho ?independentemente do resultado? antes do início do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

VÍTOR PEREIRA LAMENTA DESFALQUES

Após a derrota para o Fluminense nesta quarta-feira (8) por 2 a 1 ?que culminou na perda do título da Taça Guanabara?, Vítor Pereira lamentou os desfalques que teve.

"Dadas as circunstancias, eu quero lembrar que Pedro e Varela são jogadores que só estavam aqui por ser uma final. Eles não estavam em condições normais para nos ajudar. Thiago Maia, Erick Pulgar, David Luiz, Filipe Luís e Victor Hugo estão lesionados", disse, complementando:

"E mesmo assim, fizemos uma primeira parte brilhante, jogamos de forma agressiva, pressionamos. Fizemos dois gols, um deles anulados. Gols limpos, na minha opinião. Éramos para ir para o intervalo por 2 a 0. Esse era o resultado".

TÉCNICO LAMENTA MARATONA DE JOGOS

Vítor Pereira foi questionado pelo UOL sobre a queda de intensidade no segundo tempo, algo que tem sido uma constante. O treinador, porém, justificou apresentando a maratona de jogos rubro-negra:

"Trabalhamos para ser uma equipe pressionante, para ter a bola. Com a equipe do Fluminense, a gente sabia que eles teriam mais a bola. Para manter a intensidade, a gente precisa de soluções. Nos últimos oito dias, fizemos o jogo com o Del Valle com prolongamento [prorrogação e pênaltis]. Fizemos o jogo do Vasco, um bom jogo, com intensidade. E agora tivemos mais esse jogo. Para manter a intensidade alta, precisávamos desses lesionados, disponíveis".

TORCIDA SE MOBILIZA PARA PROTESTO

Nas redes sociais, uma convocação tem sido feita para um protesto em frente a sede administrativa da Gávea, na Zona Sul (RJ), no próximo sábado (11) pela manhã. De acordo com o chamado, além de Vítor Pereira, os outros alvos serão o vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor-executivo, Bruno Spindel.

"Eu compreendo a torcida pois, como eu, se frustram porque depois de tanto trabalho, de os jogadores acreditarem e fazerem o que deveriam, e a gente perder a final, é difícil explicar. Uma bola parada, aos trambulhões. Difícil explicar. Temos uma semifinal, estamos convictos de que vamos chegar forte para disputar o Carioca", disse Vítor Pereira.

O Flamengo conhecerá seu adversário nas semifinais após o resultado da partida desta quinta-feira (9) entre Vasco e Bangu.