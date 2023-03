RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense vai engatar três dias de festa ? e a vitória de virada sobre o Flamengo foi o pontapé inicial para construir um ambiente ideal para a recepção da principal contratação do tricolor na temporada: o lateral-esquerdo Marcelo.

A felicidade que se viu no Maracanã nesta quarta-feira (8), com a conquista da Taça Guanabara, será reproduzida quando Marcelo desembarcar nesta quinta-feira (9), no Rio, e também no evento de apresentação dele nesta sexta (10), no próprio estádio.

Os torcedores prometem uma grande festa no aeroporto para a chegada do lateral. Ao mesmo tempo, o clube organiza um evento para o qual já foram vendidos 28 mil ingressos. O Fluminense decidiu, inclusive, abrir mais um setor do Maracanã para atender à demanda da apresentação de Marcelo, na sexta-feira.

Os planos para recepção do lateral já estavam definidos antes da vitória sobre o Flamengo, mas o campo dá um gás para uma resposta mais intensa da arquibancada.

"A gente está muito feliz que ele tenha acreditado no projeto, está voltando ao futebol brasileiro. Esperamos que a gente faça uma festa bonita para os nossos torcedores, que já compraram muitos ingressos. Essa vitória nos dá mais força. Depois que chegar, a festa acaba. É colocar ele no campo para fazer o que ele sabe, que é jogar futebol e continuar sendo o jogador brilhante que ele é. É por isso que estamos trazendo ele de volta", disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, depois do jogo contra o Flamengo.

Marcelo chega trazendo euforia para a torcida, pela admiração de quem o viu sair aos 18 anos das Laranjeiras e quem espera que o jogador, agora aos 34 anos, traga o retorno esportivo esperado.

Nos corredores do Maracanã, enquanto festejava com alívio a vitória sobre o Flamengo, o ex-atacante Fred, que agora é diretor de planejamento esportivo do tricolor, reforçou que Marcelo vem para jogar mesmo como lateral. A função tem sido executada por Alexander, de 19 anos e que vem atuando bem.

O Fluminense ainda não sabe se contará com Marcelo nos jogos decisivos do Carioca. O prazo de inscrição termina amanhã. De qualquer forma, Marcelo chega a um Fluminense que quer brigar por títulos para além do estadual.

"Espero sinceramente que a gente consiga não só disputar, como ganhar. A gente trabalha tentando melhorar a cada ano. Tomara que a gente possa fazer uma grande Libertadores. Tomara que a gente possa conseguir chegar lá, sabendo que é aqui nesse gramado. Tomara que você esteja profetizando", completou Mário Bittencourt, aproveitando o gancho da escolha do Maracanã para sediar a final da Libertadores 2023.