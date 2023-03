RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em três anos, a vida de João Gomes mudou completamente. De atleta sub-20 do Flamengo, ele colecionou taças até ser vendido ao Wolverhampton (Inglaterra) por mais de R$ 100 milhões. O jovem, porém, quer mais e resolveu investir no extracampo, se matriculando na faculdade e realizando aulas particulares de inglês.

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

João Gomes escolheu o curso de Administração e realizará a faculdade no sistema EAD (Educação À Distância) na universidade Estácio de Sá. Em seu Instagram, postou a frase: "sempre buscando conhecimento".

"Achamos muito importante que profissionais de alto rendimento e de sucesso na carreira entendam a importância de uma formação superior. Nos últimos anos, cada vez mais atletas têm aderido aos estudos. Acreditamos que a associação do esporte com a educação possui um grande poder de transformação social", disse Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs, braço social do grupo do qual a Estácio faz parte, complementando:

"Os desportistas que estudam e se preocupam em ter uma formação superior, acabam fortalecendo suas habilidades. Toda essa interação entre o esporte e a educação permite com que o esportista fique mais preparado para uma futura transição de carreira", afirmou Cláudia.

AULAS DE INGLÊS

Paralelamente, o volante já realiza aulas de inglês com uma professora designada pelo próprio Wolverhampton. Seu estafe, porém, procura uma outra professora para que ele realize aulas presenciais junto com sua esposa, Mylla Vieira, que o acompanha na Inglaterra. Os agentes tratam o domínio do idioma como algo prioritário para uma adaptação mais rápida do jovem na Premier League.