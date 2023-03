MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O CRB desbancou Palmeiras e Grêmio com sua invencibilidade de 15 jogos na temporada de 2023. A vitória mais recente da equipe alagoana foi diante do ABC por 1 a 0, que garantiu sua classificação antecipada para as quartas de final da Copa do Nordeste e ampliou sua invencibilidade.

Desde sua estreia na temporada, o CRB acumulou dez vitórias. Também entram na conta cinco empates e nenhuma derrota, com um aproveitamento de quase 78%, o melhor entre as equipes da Série A e B do Brasileiro.

A sequência o torna o clube com a maior invencibilidade da temporada. O time alagoano supera o Palmeiras, que está na cola com 13 jogos na temporada sem nenhuma derrota, Grêmio e o Athletico-PR, ambos com 12 jogos em 2023 e também sem nenhum revez..

A última derrota da equipe principal foi para o Bahia pela última rodada da Série B de 2022, no dia 6 de novembro o time foi derrotado no Rei Pelé por 2 a 1

Apesar de ter sido derrotado na Copa Alagoas, o CRB utilizou um time alternativo na competição, sem jogadores do grupo principal. Na soma dos jogos da temporada anterior, o Grêmio possui mais partidas sem perder (18), mas em 2023 o Galo alagoano leva a melhor.

A próxima partida do CRB será no próximo sábado (11), pela semifinal do Campeonato Alagoano. O jogo acontece às 19h, contra o Coruripe no Estádio Gerson Amaral, buscando manter sua invencibilidade e chegar ao 16º jogo sem derrota.