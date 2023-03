SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Retrô-PE vai tentar anular a partida vencida por 1 a 0 pela Tombense, nesta quarta-feira (8), pela segunda fase da Copa do Brasil, que ficou marcada por um erro grotesco do árbitro. O gol da classificação foi marcado após um pênalti inexistente, no qual um jogador do time mineiro pisou no pé do próprio companheiro.

A equipe pernambucana classificou o lance como "o maior erro de arbitragem da história do futebol nacional" e acrescentou que entende ter havido um erro de Direito. O Retrô se posicionou por meio de comunicado oficial. Nesta quinta (10), a CBF reconheceu o erro e afastou o árbitro Paulo Roberto Alves.

"O Retrô agradece a todos do futebol brasileiro pelas palavras de apoio. Acreditamos na evolução do futebol nacional e que pessoas como essa devem ser afastadas do meio. É um erro de Direito e que vamos buscar a anulação da partida. Também agradecemos a CBF pelo comunicado de afastamento do árbitro", afirmou Laércio Guerra, presidente do Retrô, na nota.

"A partir de agora nós vamos lutar e pleitear pelo cancelamento do jogo, incluindo inquérito policial para tentar entender o motivo daquela decisão e para outras instâncias para que a gente possa, de alguma forma, sanar todas as dúvidas sobre a licitude do jogo por parte do árbitro, excluindo do processo a CBF, que tem nos apoiado nessa causa", acrescentou Guerra.