SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 pelo Cerro Porteño (PAR), nesta quinta-feira (9), no Castelão, no jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores 2023.

O Leão do Pici teve um pênalti perdido e ainda ficou com um a mais na etapa final, mas não conseguiu aproveitar a vantagem. A equipe brasileira, agora, precisará reverter o resultado no duelo de volta, no Paraguai, para avançar à fase de grupos.

O gol da partida foi marcado por Churín, aos 34 minutos do primeiro tempo. O atacante argentino se antecipou a Fernando Miguel e inaugurou o placar, de cabeça.

Thiago Galhardo desperdiçou uma penalidade aos 21, quando o jogo ainda estava empatado. O jogador bateu no meio do gol, Jean defendeu e o Fortaleza acabou perdendo ânimo em campo.

O goleiro do Cerro fez gestos provocativos antes da cobrança de Galhardo, indicando o canto esquerdo do gol. Jean, que foi preso em 2019 após agredir a então esposa durante viagem aos EUA, defende o clube paraguaio desde 2021 e protagonizou várias defesas importantes na partida, mesmo sentindo dores na lombar.

O time paraguaio ficou com um a menos no início da segunda etapa. Rivas foi expulso por dar um pisão em Benevenuto após o árbitro ser acionado pelo VAR para rever o lance.

O técnico Vojvoda fez mudanças para tentar buscar o empate e o time pressionou até o final, mas não saiu do zero. Foi o primeiro jogo em branco do Fortaleza como mandante no ano.

INVENCIBILIDADE CAI

O Fortaleza chegou para o confronto com uma campanha 100% em jogos em casa em 2023.

No entanto, o Leão do Pici perdeu a sua primeira com o mando de campo no duelo mais importante do ano até então. Eram oito vitórias em oito jogos disputados como mandante neste início de temporada.

A torcida do Fortaleza fez a sua parte, marcando presença em peso no Castelão e impulsionando a equipe antes mesmo de a bola rolar.

O Cerro Porteño, por sua vez, impediu a festa e ainda manteve sua invencibilidade na temporada. O time chegou ao quinto triunfo, além dos quatro empates que teve em jogos oficiais em 2023.

A partida decisiva será disputada na próxima quinta-feira (16), no Estádio La Olla, às 19h (de Brasília). Como visitante, o Leão do Pici não possui grande aproveitamento, tendo duas vitórias, um empate e três derrotas até então.

GOL E LANCES

VAR revisa possível pênalti. Logo no segundo minuto, a tecnologia foi acionada para chegar um trombão de Rivas em Benevenuto, mas o jogo seguiu.

Penalidade perdida. Aos 19, Calebe recebeu pela direita, adentrou na área e foi derrubado após fintar Rivas. Galhardo foi para a cobrança e bateu no meio, desperdiçando.

Gol anulado do Cerro. Aos 26, Churín cruzou para a área e a bola desviou no caminho, ficando com Carrizo. O jogador do Cerro recebeu livre e emendou um voleio, sem chances para Fernando Miguel, mas o gol não valeu por impedimento milimétrico. O VAR chegou e manteve a decisão de campo.

1x0. Aos 34, Carrizo chamou a marcação pela direita e cruzou para Churín, que subiu sozinho para desviar de cabeça e inaugurar o placar.

Salvo na hora H. Aos 43, Churín foi acionado na área e cruzou, com Bruno Pacheco aparecendo bem na hora para fazer corte providencial.

Expulsão. Aos 12 do segundo tempo, o VAR sugeriu revisão após Rivas dar um pisão em Benevenuto na área do Fortaleza. O árbitro consultou o monitor e decidiu por expulsar o jogador do Cerro.

Calebe perde chance. Aos 17', Tite acionou Calebe, que teve espaço para dominar e chutou forte, mas Jean impediu o gol de empate.

FORTALEZA 0 X 1 CERRO PORTEÑO

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco (Lucas Crispim); Caio Alexandre, Hércules (Pikachu), Calebe (Júnior Santos), Pochettino e Romarinho (Guilherme); Thiago Galhardo (Lucero). T.: Juan Pablo Vojvoda

Cerro Porteño: Jean; Rivas, Báez, Patiño e Espínola; Aquino (Bobadilla), Carrizo (Galeano), Lucena (Samudio) e Viera; Churín (Piris da Motta) e Morales (Giménez). T.: Facundo Sava

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Juiz: Facundo Tello (ARG)

Público: 42.285 torcedores

Gol: Churín, aos 34 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Thiago Galhardo, Viera (CER), Lucas Crispim e Jean

Cartão vermelho: Rivas (CER)