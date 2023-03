PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - A Adidas chegou bem perto do limite estabelecido pela Worlds Athletics, a federação internacional de atletismo, em relação à altura da entressola dos tênis de corrida quando lançou o novo calçado da marca: o Adizero Adios Pro 3, que tem uma camada de espuma de 39,5 milímetros, só meio milímetro abaixo do limite permitido.

O lançamento, para a marca, é a maior aposta para 2023 entre maratonas e corridas de curta, média e longa distâncias. A linha já vinha trazendo bons resultados à empresa ?venceu três grandes maratonas em 2022, depois de cinco meses de seu lançamento. Para 2023, mais testes foram aplicados.

O Adizero Adios Pro 3 foi lançado em evento em Paris, na França. Jornalistas e corredores puderam testar o tênis em uma pista de atletismo da marca.

FOCO: RECORDES

Em entrevista à reportagem, a gerente de inovação e ciência Melanie Knopp afirma que passou semanas em laboratórios com atletas testando as mais de dez versões que existiram até chegar ao tênis.

"É um teste que analisa fisiologia e biomecânica para entender a potência do calçado e se ele pode, de fato, ajudar a quebrar recordes", disse.

A expectativa da Adidas é de que grandes marcas sejam alcançadas neste ano pelos corredores. A queniana Sheila Chepkirui usou o modelo na Meia Maratona de Paris, que ocorreu no domingo (5). Ela venceu a prova feminina em 1h06m01s.

Apesar de poder ser usado por qualquer corredor, desde o iniciante até o velocista, o Pro 3 tem como foco corredores de velocidade. A pisada, com o tênis, parece curvilínea, como uma gangorra, que devolve ao pé o mesmo esforço que ele colocou no chão.

"Nós focamos nos atletas, mas sem esquecer dos corredores comuns. O desafio é quebrar recordes, é o que queremos, inclusive para Paris-2024. Mas é claro que quem corre como lazer também deve se sentir confortável com o tênis", conclui a gerente de produtos Charlotte Heidmann.

BOSTON, O TÊNIS DE TREINO

A linha Adizero também trouxe ao mercado o calçado Boston, destinado a corredores amadores. O intuito do modelo, bastante diferente do Adios Pro 3, são as corridas de treino rápido. Charlotte o descreve como um tênis de treino: "Um é teoria, o outro é a prática, mas ambos na prática".