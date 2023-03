MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O futebol cearense se consolida, cada vez mais, como o mais forte da região Nordeste. Seu maior representante, o Fortaleza, esteve na parte de cima do Campeonato Brasileiro nos últimos anos e está participando, seguidamente, da Copa Libertadores.

Embora o Ceará tenha sido rebaixado e vá disputar a Série B em 2023, o time vem se recuperando neste começo de ano. É líder de seu grupo no Nordestão e está vivo no estadual e na Copa do Brasil.

Além deles, o Ferroviário é a surpresa. Passou de fase na Copa do Nordeste de forma invicta, disputa a liderança na última rodada, jogará a semifinal do Cearense contra o Fortaleza e pega o Grêmio na Copa do Brasil.

É o único estado com três representantes garantidos nas quartas de final do Nordestão. Depois, Pernambuco entra na disputa e pode até chegar ao mesmo número, caso o Santa Cruz consiga a classificação e o Náutico se mantenha.

Somente o Sport está classificado para as quartas de final antecipadamente. O time é líder do Grupo A, com 15 pontos e uma partida a menos. Além disso, tem o melhor ataque da competição, com 16 gols marcados e está empatado com o CRB pela melhor defesa, com só quatro sofridos.

A Bahia tem seu homônimo como único representante na Série A do Campeonato Brasileiro, mas as coisas começaram difíceis neste ano. O Esquadrão tem chances na Copa do Nordeste, mas o Vitória foi eliminado na fase de grupos. O primeiro ainda joga a Copa do Brasil e o estadual, enquanto o segundo só cumpre tabela até o início da Série B, em abril.

O Atlético de Alagoinhas também foi eliminado no estadual e no regional. Agora, aguarda a Série D, em maio.

Em Alagoas, a situação é semelhante. O CRB disputará a Série B e está classificado na Copa do Nordeste, além do Campeonato Alagoano e da Copa do Brasil. O CSA, por outro lado, foi rebaixado à Série C no ano passado e caiu na fase de grupos do estadual e do Nordestão. Só tem a Copa do Brasil até o início do torneio nacional.

ABC (Rio Grande do Norte), Sampaio Corrêa (Maranhão), Campinense (Paraíba), Fluminense (Piauí) e Sergipe (Sergipe) são representantes solo de seus estados. Somente o ABC se classificou para a próxima fase e é o único ainda na Copa do Brasil.