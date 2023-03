SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Andrino, 38, não faz uma contratação para o São Bernardo antes de preencher todas as lacunas das planilhas em que registra informações técnicas e pessoais daqueles que pretende levar para o clube.

Jogadores, membros da comissão técnica e funcionários de todos os departamentos precisam passar por uma avaliação do CEO que está à frente da equipe do ABC paulista desde 2019, quando o clube foi transformado em uma empresa. Atualmente, quem cuida do time é uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

"A parte comportamental dos profissionais está diretamente ligada ao sucesso na parte esportiva", diz ele à reportagem. "Por isso, eu sempre busco o máximo de informações possíveis. Se for um atleta, falo com os três últimos clubes dele para saber se é um cara que respeita as condutas, se é uma cara da família, que tenha um bom convívio no dia a dia."

É essencial, também, que os candidatos estejam alinhados com os planos de médio e longo prazo do time, que, além de estar nas quartas de final do Campeonato Paulista, vai disputar pela primeira vez a Série C do Campeonato Brasileiro. Uma rápida ascensão para um time que venceu a Série A2 do Paulista em 2021.

Neste sábado (11), o time da Grande SP enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h, em busca de uma vaga na semifinal do Estadual --Paulistão Play, Premier e YouTube transmitem o confronto.

Na primeira fase do torneio, o elenco comandado pelo técnico Márcio Zanardi somou 26 pontos, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas. Com 21 gols marcados --quatro deles anotados pelo meia Vitinho, 32, artilheiro do time--, tem o segundo melhor ataque, atrás do São Paulo, com 23.

Em seu primeiro trabalho em um time profissional, o treinador que acumula trabalhos na base de equipes como Santos, Guarani, Portuguesa e Corinthians, levou o São Bernardo à segunda melhor campanha geral do Estadual, atrás somente do Palmeiras, único dos grandes que ainda não enfrentou nesta edição -pelo fato de os dois estarem no mesmo grupo.

Contra Corinthians, São Paulo e Santos, o São Bernardo mostrou sua força. Derrotou os dois da capital e empatou com o adversário da Baixada Santista.

As boas atuações fizeram os próprios rivais observarem com mais atenção os jogadores do time do ABC. O atacante Chrystian Barletta, 21, por exemplo, tem negociação avançada com o Corinthians e deve selar sua ida para o clube do Parque São Jorge após o Paulista.

"Eu fico feliz com esse tipo de procura porque é sinal de que montamos um bom elenco", afirma Andrino, segundo o qual o orçamento para este ano é de R$ 12 milhões, valor que incluir todos os gastos, inclusive com o plantel --para efeito de comparação, só com receitas, o Palmeiras estima somar R$ 704 milhões.

Há quatro anos, antes de ser comprado pelo Grupo Magnum, o clube fundado em 2004 vivia uma situação "caótica", como define o dirigente.

"Não tinha nenhuma estrutura, nem física, nem humana. Tivemos que fazer tudo do zero. Por um lado, isso foi bom porque a gente pode implementar totalmente nosso jeito de trabalhar", diz.

Esse era o desejo de Roberto Graziano, dono da Magnum, que também investiu no futebol do Guarani. "Ele queria um clube que tivesse 100% do poder de decisão", conta o CEO.

Antes da aquisição do time do ABC, eles chegaram a cogitar a compra do Londrina, mas a proximidade de São Paulo, a chance de disputar a elite do Paulista e o fato de a dívida ser considera sanável fizeram o clube paulista ser o escolhido.

Além do investimento na contratação de jogadores e demais profissionais, foi preciso também buscar um centro de treinamento para o elenco. "O antigo dono nos alertou sobre isso", lembra Andrino.

A opção encontrada foi treinar fora da cidade, em Atibaia, numa propriedade do ex-jogador do Corinthians Marcelinho Carioca. "Lá, além de termos uma boa estrutura, ficamos bem próximos do ABC, são cerca de 50 minutos daqui", explica o dirigente.

Segundo ele, o São Bernardo em breve terá seu próprio CT. O clube aguarda aprovação da prefeitura para iniciar a construção em um terreno da cidade. O processo será feito em três fases, sendo a primeira delas com previsão de terminar no final de 2024, quando o elenco profissional já poderá fazer seus treinos lá.

Até lá, a principal meta da equipe é conquistar uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. O futebol apresentado no Paulista credencia o clube para sonhar com isso.