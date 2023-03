SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo determinou que fossem bloqueadas as contas da empresa Xland, seus sócios e de uma consultoria ligada ao atacante Willian Bigode, por dois processos abertos pelos também atletas Gustavo Scarpa e Mayke, que alegam prejuízo de cerca de R$ 11 milhões por investimentos feitos com o grupo.

No total, o valor bloqueado foi de aproximadamente R$ 13 milhões.

Os jogadores dizem que receberam a indicação da Xland por meio da empresa WLCJ Consultoria, que tem Willian Bigode como sócio.

Mayke diz que investiu R$ 4,5 milhões, e deveria ter um retorno de R$ 3,2 milhões. Scarpa, por sua vez, colocou R$ 6,3 milhões na Xland. Nenhum dos dois, contudo, conseguiu receber as quantias de volta quando tentaram reaver os investimentos.

Eles dizem que tinham uma relação de amizade com Willian. Por isso, depositaram suas confianças no jogador, que posteriormente os indicou à Xland para realizarem os investimentos. No caso de Mayke, ele era, inclusive, cliente da WLJC.

No caso de Mayke, o prejuízo foi de cerca de R$ 7,4 milhões. O juiz Christopher Alexander Roisin, da 14ª Vara Cível de São Paulo, determinou o bloqueio das contas dos sócios da Xland e de uma empresa ligada a Willian.

No caso de Scarpa, o juiz Danilo Castro determinou, na semana passada, que fossem bloqueadas as contas tanto da WLJC quanto de seus sócios, incluindo Willian Bigode, até o limite do valor da ação, de R$ 5,3 milhões.

Em nota enviada à reportagem, Willian Bigode e a empresa WLJC se disseram vítimas da Xland, tendo realizado investimentos de R$ 17,5 milhões que, mesmo tendo o pedido de resgate sido feito em novembro do ano passado, até hoje não foram devolvidos.

Destaca-se que a empresa WLJC não é uma corretora muito menos tem poderes para realizar investimento em nome de seus clientes, atuando exclusivamente no ramo do planejamento financeiro.

Mayke é cliente da empresa WLJC que presta o serviço de planejamento financeiro. Ressalta-se que quanto ao Scarpa, somente foram prestadas informações com relação à Xland e qual o procedimento para investir, uma vez que ele não possui contrato de prestação de serviços com a WLJC.

Importante ressaltar que toda a relação contratual, envolvendo o investimento em criptoativos, deu-se diretamente por Mayke e Scarpa com a Xland, sendo todos os valores investidos transferidos diretamente para as contas da Xland.