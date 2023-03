LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - Poucas figuras do esporte são tão conhecidas na Inglaterra quanto Gary Lineker. Ex-jogador da seleção inglesa, ele apresenta desde o fim dos anos 1990 o "Match of the Day", popular programa da BBC que repercute a rodada do Campeonato Inglês. Nesta semana, Lineker se envolveu em uma polêmica política que culminou com seu afastamento da emissora.

O ex-atleta tuitou para seus mais de 8 milhões de seguidores que a nova proposta do governo britânico sobre imigração tinha "uma linguagem que não é diferente da usada pela Alemanha nos anos 30", em uma referência ao nazismo.

O projeto havia sido apresentado na última terça-feira (7). A medida visa combater a entrada de pessoas no Reino Unido em botes através do Canal da Mancha, prometendo deportar rapidamente imigrantes ilegais de volta a seus países de origem ou para um outro país considerado seguro.

São travessias extremamente perigosas e muitas vezes letais. Segundo o governo britânico, no ano passado mais de 45 mil pessoas entraram no país desta forma, deixando o "sistema de pedido de asilo sobrecarregado". A pauta, popular entre eleitores conservadores, virou prioridade do primeiro-ministro Rishi Sunak.

Organizações de direitos humanos afirmaram que o plano do governo viola tratados internacionais.

Em muitos veículos de imprensa mais alinhados à direita, o tweet repercutiu mais do que o conteúdo do projeto de lei. Políticos pediram a demissão ou suspensão do apresentador, afirmando que Lineker quebrou as regras de imparcialidade da BBC, uma emissora de televisão pública.

O apresentador se recusou a pedir desculpas e, na quinta-feira (9), voltou ao Twitter para dizer que estaria no comando do programa no fim de semana. Nesta sexta, Sunak e o presidente da França, Emanuel Macron, se reuniram e anunciaram medidas para endurecer o combate às travessias em botes.

Horas depois, a BBC divulgou um comunicado afirmando que depois de uma conversa com Lineker concluiu que houve quebra das diretrizes da emissora e confirmou seu afastamento do "Match of the Day" até que "haja um entendimento e uma posição clara sobre seu uso de redes sociais." O porta-voz da BBC disse ainda que houve um pedido para que o apresentador "se afaste de controvérsias políticas."

Rapidamente, começou a reação do outro lado. O partido trabalhista afirmou que o afastamento de Lineker é uma "agressão à liberdade de expressão". Até a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, se envolveu, dizendo que a decisão da BBC é "indefensável". A Sky News, canal de televisão rival, afirma que o apresentador não teria concordado com o comunicado da BBC.

Ian Wright e Alan Shearer, também ex-jogadores da seleção e dois dos principais comentaristas do programa, anunciaram que não vão participar do "Match of the Day" neste sábado em solidariedade a Lineker. Gary Neville, ídolo do Manchester United e também comentarista, tuitou que isso é o que acontece quando se enfrenta os conservadores e o sistema. "Péssimas pessoas que precisam sair fora."

Outros comentaristas já se manifestaram nas redes sociais afirmando que, se convidados, não vão participar do "Match of the Day". Diante da crise, a emissora anunciou que o próximo programa não terá apresentadores ou comentaristas, serão apenas exibidos melhores momentos dos jogos.

A notícia certamente estará em todos os jornais deste sábado e não só nas páginas esportivas em um caso que, assim como o plano do governo sobre imigração, não vai sair das manchetes tão cedo.