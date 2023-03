Beth Gomes brilhou mais uma vez no Grand Prix de atletismo paralímpico de Marrakech (Marrocos). Após garantir, na última quinta-feira (9), um ouro na prova de arremesso de disco da classe F53 (para atletas cadeirantes), a paulista venceu, neste sábado (11), no arremesso de peso, além de estabelecer um novo recorde mundial na prova.

A brasileira lançou o peso a 6,51 metros para vencer, além de superar um recorde que durava quase 30 anos. A marca anterior, de 5,88 metros, era da neozelandesa Cristeen Smith, registrada em 1994 na Alemanha.

Além do ouro de Beth Gomes, o Brasil ficou em primeiro com André Rocha no lançamento de disco da classe F52 (cadeirantes) com a marca de 18,68 metros. O país ainda garantiu duas pratas: Wanna de Oliveira, da classe F32 (paralisados cerebrais) no lançamento de club, e com Lorraine Aguiar, da classe T12 (deficiência visual) na prova dos 400 metros. A quinta medalha do dia foi o bronze de Jean Carlos na prova do arremesso de peso da classe F38 (paralisados cerebrais).

Com as cinco medalhas deste sábado, o Brasil encerrou o Grand Prix de atletismo paralímpico de Marrakech com o total de 15 medalhas, na sexta colocação do quadro geral de medalhas.

Tags:

Atletismo | Beth Gomes | CPB | Esportes | Grand Prix de atletismo paralímpico de Marrakech | Paradesporto