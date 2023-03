SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o São Bernardo por 1 a 0 na noite deste sábado (11), no Allianz Parque, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O gol foi de Rony.

Classificada às semifinais e dona da melhor campanha da competição, a equipe de Abel Ferreira agora espera a definição de seu adversário com as partidas deste domingo (12) e de segunda (13). O adversário será o time com a pior campanha entre os quatro classificados às semifinais. O Palmeiras será o mandante da partida.

Para a partida deste sábado, Abel optou por deixar Endrick no banco e escalou Bruno Tabata, que teve boa atuação. Abel usou todas as cinco substituições que tem direito, mas o jovem, destaque da base do Palmeiras e considerado muito promissor, não entrou em campo.

Rony comemora o gol da vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo no Allianz Parque na noite deste sábado (11) O São Bernardo, dono da segunda melhor campanha na primeira fase do torneio, não se acanhou e conseguiu, inclusive, ser superior ao Palmeiras em alguns momentos do primeiro tempo.

Aos 21 minutos, Felipe Marques ficou cara a cara com Weverton, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa. A equipe do ABC também assustou com chutes de fora da área.

O Palmeiras, porém, foi mais efetivo. Aos 41, Gabriel Menino cruzou da direita para Rony, artilheiro da equipe na competição com seis gols, completar de cabeça para o fundo das redes.

O cenário mudou na segunda etapa. O Palmeiras voltou melhor e conseguiu controlar mais a partida. Além de não sofrer defensivamente, teve chances de ampliar aos 8, quando Raphael Veiga chutou para fora após ótima jogada de Tabata pela direita, e aos 28, quando Breno Lopes, que entrara no lugar de Dudu, recebeu na esquerda e finalizou para defesa do goleiro Alex Alves.

O São Bernardo, que ficou bem menos com a bola na segunda etapa, não renunciou ao ataque e chegou até a rondar a área do Palmeiras nos últimos minutos, mas não conseguiu criar como na primeira etapa ou ter chances claras.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 SÃO BERNARDO

Competição: Campeonato Paulista - jogo único das quartas de final

Local: Allianz Parque, em São Paulo/SP

Dia e hora: 11 de março, sábado, às 19h (horário de Brasília)

Árbitra: Edina Alves Batista

Assistentes: Neuza Ines Back e Daniel Paulo Zioll

VAR: Marcio Henrique de Gois

Público: 39.258 pessoas

Renda: R$ 2.628.026,38

Cartões amarelos: Zé Rafael, Raphael Veiga (PAL); Alex Alves, Rafael Vaz, Rodrigo Souza, Barletta (SBE)

Gols: Rony, aos 41 minutos do primeiro tempo, para o Palmeiras.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Fabinho), Tabata (Giovani) e Raphael Veiga (Jailson); Rony (Rafael Navarro) e Dudu (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

SÃO BERNARDO

Alex Alves; Hélder (Fernando Neto), Romércio e Rafael Vaz; Jeferson (Matheus Régis), Rodrigo Souza, Henrique Lordelo (Romisson) e Arthur Henrique; Crystian Barletta, Léo Jabá e Felipe Marques (Hugo Sanches). Técnico: Márcio Zanardi.