ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - O americano Jim Arrington foi considerado em 2018 pelo "Livro dos Recordes" (Guiness Book) o fisiculturista mais velho do mundo. Ele tem hoje 90 anos e posou nu para a revista masculina Men's Health em setembro do ano passado.

Jim nasceu em setembro de 1932 nos Estados Unidos e começou a malhar há 75 anos para combater a asma. Em seu perfil publicado na Men's Health, ele contou que começou a levantar peso aos 14 anos e nunca mais parou. Seu segredo? Cultivar objetivos.

"Eu me mantive nisso por mais de 75 anos porque ainda sou orientado para objetivos. Outra coisa [que me mantém treinando] é que, por algum motivo, e não consigo entender, as pessoas parecem se inspirar em mim."

Ao longo da carreira profissional, Jim disputou 60 competições e ganhou 16 títulos de fisiculturismo. O americano de 90 anos tem 1,73 m e pesa 75 kg. Segundo ele, apesar da condição física ímpar, o corpo sente o peso do tempo.

"Na minha idade, o corpo é muito mais frágil. Você tem que ter mais cuidado quando está treinando e não pode abusar. Os tendões têm uma tendência a querer se desprender", contou.

Jim Arrington tem uma dieta rica e controlada com muita proteína, gorduras saudáveis e pouco carboidrato. Seus alimentos preferidos são queijo ricota, bifes de carne e frango, e peixes com salada. Ele também revelou que bebe bastante leite, tendo consumido litros por dia quando jovem.

Ainda na ativa, ele espera que mais idosos sigam seu exemplo, deixem o sedentarismo e façam atividades físicas. "Então você não pode fazer coisas que costumava fazer. É realmente desanimador, mas é importante seguir em frente", aconselhou Jim Arrington, a quem não falta experiência.