SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Gaúcho vai observar uma promessa de 16 anos no Grêmio. O meia-atacante Jefinho é cinco meses mais jovem que Endrick, do Palmeiras, e começará o processo de transição para o elenco principal.

O rendimento do jovem gera grande expectativa e o trabalho para utilização ficará sob tutela de Portaluppi.

No fim do ano passado, Jefinho assinou seu primeiro contrato profissional. A multa rescisória prevista no vínculo é de 50 milhões de euros (R$ 277,7 milhões na cotação atual) para clubes do exterior.

No começo deste ano, mesmo com apenas 16 anos, ele esteve presente no grupo que participou da Copa São Paulo e disputou quatro jogos na competição.

De volta, ele iniciará transição para o elenco de cima e terá evolução observada de perto pelo técnico Renato Gaúcho.

O sucesso no Tricolor o levou à seleção brasileira em duas convocações para a equipe sub-17. Contra o Chile, ele marcou um dos gols do Brasil em amistoso quando tinha apenas 15 anos.

A transição prevê o complemento da formação do atleta egresso da base, que ainda joga partidas pelos times inferiores mas é chamado para participar de treinamentos na equipe de cima e observado pela comissão técnica do principal.