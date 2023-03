ARACAJU, SE (UOL-FOLHAPRESS) - Marcelo foi apresentado à torcida do Fluminense e já está apto a estrear pelo clube carioca. Em entrevista ao Esporte Espetacular que foi ao ar neste domingo (12), o jogador de 34 anos contou como foi a conversa com o amigo Cristiano Ronaldo sobre a volta para casa.

"Foi engraçado. Estávamos conversando, a gente nunca conversa sobre futebol. Conversamos sobre filhos, nossos filhos são amigos, nossas esposas também. E ele: 'O que vai fazer e tal?'. E eu: 'Tenho uma parada para te contar: vou para o Fluminense'. E ele: 'Cara, que maneiro!'. Os amigos ficaram muito felizes, de verdade: 'Pô, que legal, parabéns. Vai lá, boa sorte'. Ele ficou bastante feliz com a minha vinda ao Fluminense", disse ele.

Marcelo ainda revelou que convidou CR7 a jogar no Fluminense: "O convite está aqui. Cris, quando quiser pode vir para cá, vai ser feliz".

O lateral de 34 anos foi apresentado à torcida do Fluminense num Maracanã com mais de 30 mil pessoas. Nem a larga experiência no mundo da bola evitou o nervosismo no retorno ao estádio onde começou sua carreira.

"Tomei um susto de verdade (com o Maracanã cheio). O meu staff não queria falar como estava lá fora para justamente ser uma surpresa. Mas quando abriu a porta e o Liam perguntou: 'É normal a perna estar tremendo?' E eu falei: 'A minha também está'. E quando a gente entrou no Maracanã, e sendo o Maracanã um estádio que marcou a minha vida, foi lindo, foi incrível", afirmou Marcelo ao EE.

'VOU APRENDER MUITA COISA COM DINIZ'

Marcelo também contou como foram os bastidores de sua contratação pelo Fluminense. Ele conversou com algumas das pessoas mais importantes do momento atual do clube, como o técnico Fernando Diniz, os agora companheiros PH Ganso e Germán Cano e o atacante recém-aposentado Fred.

"O projeto me chamou muita atenção. Isso ajudou bastante na minha vinda. Mas o principal foi voltar a sentir a emoção de vestir a camisa do Fluminense. Isso, óbvio, que teve um peso, conversei com o professor Diniz, com o Fred, com o Marcão, com o Mário, com o Ganso, com o Cano..."

"Isso me chamou bastante atenção. Saber que eu poderia vestir a camisa do meu primeiro time, do time que me formou, e que está nesse momento bom. E o mais importante para mim aqui: eu estou vindo e acredito que vou aprender muita coisa aqui com o Diniz", destacou o lateral-esquerdo.

Marcelo foi regularizado no BID da CBF e já pode estrear pelo Fluminense, mas disse na entrevista que não sabe se entrará em forma a tempo de jogar as finais do Campeonato Carioca.

O Fluminense encara o Volta Redonda hoje, às 18h, no Raulino de Oliveira, no primeiro jogo da semifinal. O Flu tem a vantagem de dois resultados iguais para chegar à decisão. A partida de volta acontece no Maracanã no próximo sábado (18).