O Corinthians deu adeus ao Campeonato Paulista após ser derrotado pelo Ituano por 7 a 6 na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, neste domingo (12) no estádio de Itaquera. Com isso a equipe do interior paulista avança para as semifinais da competição.

O Timão jogou em casa e contou com o apoio de sua apaixonada torcida, mas encontrou muitas dificuldades de jogar, em especial por sentir a falta de seu principal articulador de jogadas, Renato Augusto, que não se recuperou de lesão.

Tirando proveito da fragilidade do adversário, o Ituano marcou primeiro, aos 25 minutos, quando Raí Ramos chutou da intermediária e contou com desvio de Fábio Santos para superar Cássio, que falhou no lance.

O Corinthians ainda conseguiu deixar tudo igual aos 34, quando Paulinho fez de cabeça após cruzamento de Adson. Porém, a igualdade perdurou até o minuto final do tempo regulamentar, o que fez com que a definição de quem iria para as semifinais fosse realizada na disputa de pênaltis.

E nas penalidades máximas a equipe visitante foi mais eficiente para triunfar por 7 a 6. Fábio Santos, Fagner e Gil falharam pelo Timão, enquanto Giuliano, Fausto Vera, Yuri Alberto, Róger Guedes, Maycon e Bruno Méndez marcaram. Já Raí Ramos e Mário Sérgio vacilaram pela equipe de Itu, enquanto Eduardo Person, José Aldo, Rafael Pereira, Claudinho, Jefferson Paulino, Lucas Siqueira e Felipe Siqueira colocaram a bola no fundo da rede.

