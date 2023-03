SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com dois gols de Bruninho, o Red Bull Bragantino confirmou seu favoritismo e derrotou o Botafogo, em casa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida aconteceu neste domingo (12) à noite, em Bragança Paulista.

Com o resultado por 2 a 0, o Bragantino deve ser visitante na semifinal contra o vencedor do confronto entre São Paulo e Água Santa. Os dois times se enfrentam nesta segunda-feira (13), no Allianz Parque, na capital.

A equipe do Morumbi vai usar a casa do Palmeiras porque seu estádio está reservado para os shows da banda Coldplay.

O Palmeiras, dono de melhor campanha, avançou para a semifinal após passar pelo São Bernardo por 1 a 0, e vai jogar em casa contra o Ituano, que surpreendeu o Corinthians neste domingo, depois de vencer nos pênaltis na Neo Química Arena. No tempo normal, houve empate em 1 a 1.

As datas dos confrontos ainda serão definidas pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Confira abaixo as partidas das semifinais do Campeonato Paulista:

Palmeiras x Ituano

São Paulo ou Água Santa x Red Bull Bragantino