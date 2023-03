- Brasil bate Uruguai na estreia da Copa América de beach soccer

O Brasil estreou com o pé direito na edição 2023 da Copa América de beach soccer que é disputada em Rosário (Argentina), pois derrotou, neste domingo (12), o Uruguai por 6 a 2.

Na etapa inicial, a seleção brasileira abriu uma vantagem de quatro gols, que saíram dos pés de Benjamin Jr., Mauricinho, Zé Lucas e Brendo. No segundo tempo, a equipe de Marco Octavio diminuiu a intensidade, mas Edson Hulk ampliou a vantagem do Brasil.

O Uruguai conseguiu descontar com Miranda, em cobrança de falta. Porém, Brendo voltou a marcar, com um belo chute de primeira, para confirmar a vitória brasileira. No fim, os uruguaios fecharam o marcador com novo gol de Miranda.

“Fiquei muito feliz em poder marcar um dos gols do Brasil na nossa estreia na Copa América e no mesmo dia do meu aniversário. Dedico esse gol à minha família e ao torcedor brasileiro que está na torcida pela nossa seleção”, declarou Benjamin Jr., que completou 29 anos neste domingo.

A equipe canarinho volta a entrar em campo pela competição a partir das 17h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (13). O adversário será a seleção peruana.

