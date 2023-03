SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos não conquista um título desde 2016, mas o mesmo não vale para os jogadores que passaram pelo clube durante o jejum. Depois que deixaram o cluibe, os atletas que fizeram parte desse tabu somam 137 títulos em outros times.

O QUE ACONTECEU

O Santos não levanta uma taça desde o Campeonato Paulista de 2016. Já são sete anos de jejum.

Os atletas que passaram pelo Peixe nesse período e saíram do clube somam 137 títulos por outros clubes. A lista tem 41 jogadores que fizeram parte do jejum santista, mas depois saíram e foram campeões.

A liderança é dividida entre Gabigol e Bruno Henrique, ambos do Flamengo. A dupla que chegou a jogar junta no Peixe já soma 11 títulos cada um no Rubro-Negro.