SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Power Slap, liga de tapa na cara promovida por Dana White, presidente do UFC, teve sua primeira edição realizada no último sábado (11).

O UFC Apex, centro de lutas em Las Vegas (EUA) recebeu 12 combates.

Quatro lutas valiam cinturão: Christapher Thomas venceu no peso meio-médio, John Davis no peso médio, Ayjay Hintz no meio-pesado e Ron Bata no peso pesado.

NOCAUTE DO 'WOLVERINE'

A principal luta da noite foi nos pesos pesados. Ron "Wolverine" Bata enfrentou Darius "O Destruidor" Mata-Verona, que chegou invicto em disputas de tapa na cara.

A sequência positiva do Destruidor durou pouco. Na primeira oportunidade, Wolverine acertou um tapa tão forte que nocauteou o adversário.

Mata-Verona precisou de ajuda dos juízes para não cair. O lutador insistiu, mas não consegui

POLÊMICA SOBRE A LIGA

A Power Slap na cara deixa seus lutadores expostos a concussões. Apesar disso, o evento foi aprovado pela Comissão Atlética de Nevada, que fiscaliza os atletas e promove testes antidoping, apoio que nenhum outro evento de tapa na cara recebe.

Um dos fundadores da Concussion Legacy Foundation, fundação voltada para a proteção de atletas impactados por lesões cerebrais, Chris Nowinski se manifestou em entrevista à AP contra a criação da liga. "Não há nada divertido, interessante ou desportivo. Estão tentando maquiar uma atividade estúpida para tentar fazer dinheiro".

Dana White vende a ideia como o futuro das lutas. No lançamento oficial da liga, ele declarou que a Power Slap "é construída para os fãs modernos de esportes".