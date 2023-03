BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota do Atlético-MG por 1 a 0 para o Athletic, no duelo de ida pela semifinal do Campeonato Mineiro, ficou marcada pelas declarações de Hulk após partida. O camisa 7 do Galo reclamou do árbitro Ronei Cândido Alves e dos jogadores adversários, com um comentário direcionado ao atacante Sassá. A entrevista de Hulk em São João del-Rei aumenta a lista das reclamações após cada derrota do Atlético.

Criticas aos árbitros, respostas a jogadores adversários e até mesmo cobrança os companheiros de clube. Tem um pouco de tudo no histórico de declarações feitas por Hulk, que acontecem geralmente após derrotas marcantes do Galo. Como foi nesse final de semana, diante do Athletic. Foi o primeiro revés do clube alvinegro na temporada 2023, que no próximo sábado, no Independência, precisa vencer para avançar à final do estadual.

Hulk teve a chance de empatar a partida, mas perdeu um pênalti no segundo tempo. No fim da partida, o camisa 7 do Galo se queixou da postura do árbitro e do cartão amarelo que recebeu. O camisa 7 do Galo também se queixou do comportamento dos jogadores adversários.

"Com todo respeito ao time do Athletic, que é um time muito organizado, tem uns jogadores que esperam esses jogos grandes para crescer. Tem que aparecer jogando bola, ai faz uma faltinha e quer intimidar. Eu ganhei tudo que eu ganhei respeitando, ralando para caramba. Tem muitos moleques que não vão conseguir sair daqui, que têm cabeça pequenininha e acham que são grandes jogadores. Eu falei para o cara: 'eu não bati no seu rosto, não precisa disso', depois vem querer crescer e mandar eu tomar? Eu nem sei o nome do menino, com todo respeito, mas existe a hierarquia, tem que respeitar, se não respeitar não vai sair para lugar nenhum", disse o camisa 7 do Galo.

Mas foi o recado para Sassá, que já atuou pelo Cruzeiro, a principal declaração de Hulk no final de semana. Nome mais conhecido do Athletic, Sassá atualmente é reserva na equipe de São João del-Rei, mas não deixou de provocar os torcedores atleticanos antes do jogo. O atacante fez o número 6 com as mãos, em referência à goleada de 6 a 1 aplicada pelo Cruzeiro sobre o Atlético, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011.

Depois da partida, Sassá continuou com as provocações e alguns jogadores do Galo não gostaram da atitude. O atacante do Athletic foi levado por companheiros para dentro do vestiário. Hulk mandou um recado para o ex-cruzeirense.

"Teve um ali que jogou no Cruzeiro, não sei o nome dele (repórter fala: Sassá). Esse mesmo. Tem nada a ver com a conversa e veio mandar eu baixar a bola. Mandar eu baixar a bola? Na moral! Qual o nome dele? (repórter fala: Sassá). Sassá, vê meus vídeos depois e olha minha história", disse Hulk, em resposta a Sassá.

HISTÓRICO DE RECLAMAÇÕES

Não foi a primeira vez nesta edição do Campeonato Mineiro que Hulk deixou o campo se queixando da arbitragem. Isso aconteceu também após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no clássico disputado pela 5ª rodada. O artilheiro do Galo reclamou da postura do árbitro Paulo César Zanovelli. "Tem que botar um árbitro com mais personalidade. Infelizmente, a arbitragem hoje deixou a desejar. É triste falar. Eu não queria nunca falar dos árbitros, até porque eles têm que impor respeito no jogo. E eu falei com ele, inúmeras vezes tentei conversar e ele dá as costas. Isso é falta de respeito".

O histórico de Hulk começou em 2021. A primeira entrevista impactante com a camisa do Galo foi quando se queixou de Cuca, pela falta de sequência de jogos. Desde então o atacante atleticano não parou mais. Tanto que chegou a ser chamado de chorão por torcidas adversárias.

Eu não posso falar nada, que dizem ser chororô com os árbitros. Não é, velho. Joguei 90 minutos hoje e não sofri uma falta. Será que nenhuma foi? É muito difícil disse Hulk, após o Atlético ser eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil de 2022, em jogo apitado por Wilton Pereira Sampaio

Além de virar alvo de piada das torcidas adversárias pelas constantes reclamações, Hulk foi alvo de comentários de dirigentes de clubes rivais. Como aconteceu depois da derrota para o Flamengo pelo Brasileirão do ano passado. O camisa 7 do Galo reclamou de um possível pênalti não marcado, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0. A resposta chegou através das redes sociais de Rodrigo Dunshee, vice-presidente Geral e Jurídico do clube carioca.

"Hulk sendo Hulk, o mesmo blá-blá-blá de sempre. Não jogou nada e aí tapar o sol com a peneira é a última cartada".

HULK X DARONCO

O caso mais polêmico de Hulk desde o retorno ao futebol brasileiro aconteceu em julho do ano passado, no empate entre Atlético-MG e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Indignado com um possível pênalti não assinalado numa disputa com o zagueiro Miranda, Hulk foi reclamar com o árbitro Anderson Daronco e foi ameaçado pelo juiz, como o próprio jogador revelou após a partida.

Quando estava acabando o jogo ele falou assim: 'Cuidado com o que você vai falar lá fora'. Eu falei 'por que?', e ele respondeu 'porque não é o último jogo que eu vou apitar de vocês'. Isso é uma ameaça ou não? Eu não sei declaração de Hulk sobre Daronco, após empate entre Atlético e São Paulo

A declaração de Hulk fez Daronco ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O árbitro foi punido em R$ 5 mil, transformados em cestas básicas, e ainda teve de emitir uma nota se desculpando com Hulk. Desde então, Daronco não apitou mais nenhuma partida do Atlético.