SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo perdeu na noite desta segunda-feira (13) para o Água Santa nos pênaltis e está eliminado do Campeonato Paulista.

No tempo normal, o confronto pelas quartas de final do Estadual, disputado no Allianz Parque, terminou empatado, sem gols. Nas penalidades, o Água Santa venceu por 6 a 5.

Jhegson Méndez e Alisson desperdiçaram suas cobranças pelo time de Rogério Ceni. Gabriel Inocêncio foi o único que errou pela equipe vencedora.

Na próxima fase, o Água Santa vai enfrentar o Red Bull Bragantino, responsável por eliminar o Botafogo.

A equipe tricolor alugou o estádio do rival Palmeiras porque o Morumbi também foi alugado, mas para os shows da banda Coldplay, entre os dias 10 e 18 de março.

A "avaliação de risco" feita pela Polícia Militar após o acordo entre os dois clubes levou ao fechamento de imóveis ligados a torcidas organizadas do Palmeiras na rua Palestra Itália, em Perdizes.

Entre os locais cercados por tapumes metálicos estão a loja da Mancha Alvi Verde, principal organizada do Palmeiras, a sede da torcida Acadêmicos da Savóia, além da L'Osteria Palestra, qual o proprietário é diretor da Mancha, e da loja Verde e Branco Mania.

Vale lembrar que o time de Abel Ferreira já está classificado para a semifinal, fase em que vai enfrentar o Ituano, responsável por eliminar o Corinthians nas quartas de final, após uma disputa por pênaltis.

As datas dos confrontos ainda serão definidas pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

No último confronto das quartas de final, o São Paulo teve o controle da partida contra o Água Santa, mas não conseguiu abrir o placar durante os 90 minutos.

O time do Morumbi criou as melhores chances, passou mais tempo com a bola, mas os seus homens de frente pecaram nos arremates.

O poder ofensivo são-paulino, aliás, sofreu um baque aos 16 minutos de jogo, quando Giuliano Galoppo. O atacante argentino, artilheiro do campeonato com oito gols, sentiu uma lesão muscular e precisou deixar a partida. Ele foi substituído por Erison.

Sem sua referência ofensiva, mesmo passando boa parte do jogo no campo de ataque, o São Paulo deu pouco trabalho ao goleiro Ygor.

Nos pênaltis, o São Paulo perdeu por 6 a 5.

SÃO PAULO 0 X 0 ÁGUA SANTA

São Paulo: Rafael; Nathan, Beraldo, Alan Franco e Welington; Luan (Méndez), Nestor e Luciano; Rato (Caio Paulista), David (Pablo Maia) e Galoppo (Erison (Alisson)). T.: Rogério Ceni

Água Santa: Ygor; Reginaldo, Didi, Rodrigo Sam e Joílson (Marcondes); Thiaguinho, Igor Henrique (Kadi) e Luan Dias (Patrick Allan), Bruno Xavier (Patrick Brey); Lucas Tocantins (Gabriel Inocêncio), Bruno Mezenga .T.: Thiago Carpini.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Juiz: Vinícius Gonçalves Dias Araujo

Cartões amarelos: Luciano (São Paulo); Rodrigo Sam (Água Santa); Patrick Alan (Água Santa)

Público: 39.454 torcedores

Renda: R$ 3.277.089,00