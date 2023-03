RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo é o maior vencedor de clássicos no Campeonato Carioca entre os quatro grandes clubes do Estado, até aqui. O clube rubro-negro soma 284 vitórias em 743 partidas disputadas até o momento, de acordo com dados do site "oGol".

O Fluminense aparece em segundo, com 257 triunfos, seguido por Vasco, com 254, e Botafogo, com 218.

A equipe da Gávea, inclusive, leva a melhor nas disputas diretas contra os três rivais. O Tricolor é melhor que o Botafogo e empata com o Vasco, enquanto o time cruzmaltino é superior ao rival alvinegro.

O time rubro-negro é o clube com mais títulos no Estadual do Rio de Janeiro, com 37. O Fluminense tem 33, o Vasco 24 e o Botafogo 21.

Confira o compilado dos números dos grandes do Rio de Janeiro nos clássicos pelo Carioca.

*

BOTAFOGO EM CLÁSSICO NO CARIOCA

Vitórias: 218 (77 sobre o Flamengo, 78 sobre o Fluminense e 63 sobre o Vasco)

Empates: 200 (67 com o Flamengo, 68 com o Fluminense e 65 com o Vasco)

Derrotas: 283 (93 para o Flamengo, 96 para o Fluminense e 94 para o Vasco)

FLAMENGO EM CLÁSSICO NO CARIOCA

Vitórias: 284 (93 sobre o Botafogo, 95 sobre o Fluminense e 96 sobre o Vasco)

Empates: 221 (67 com o Botafogo, 87 com o Fluminense e 67 com o Vasco)

Derrotas: 238 (77 para o Botafogo, 81 para o Fluminense e 80 para o Vasco)

FLUMINENSE EM CLÁSSICO NO CARIOCA

Vitórias: 258 (96 sobre o Botafogo, 82 sobre o Flamengo e 80 sobre o Vasco)

Empates: 219 (68 com o Botafogo, 87 com o Fluminense e 64 com o Vasco)

Derrotas: 253 (78 para o Botafogo, 95 para o Flamengo e 80 para o Vasco)

VASCO EM CLÁSSICO NO CARIOCA

Vitórias: 254 (94 sobre o Botafogo, 80 sobre o Flamengo e 80 sobre o Fluminense)

Empates: 196 (65 com o Botafogo, 67 com o Flamengo e 64 com o Fluminense)

Derrotas: 239 (63 para o Botafogo, 96 para o Flamengo e 80 para o Fluminense)