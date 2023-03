SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além da eliminação no Campeonato Paulista, o São Paulo ganhou mais dois problemas para a sequência da temporada. O atacante Galoppo e o lateral Welington se machucaram na derrota nos pênaltis para o Água Santa, nesta segunda-feira (13), no Allianz Parque.

"Nós sofremos muito com lesões esse ano, e lesões sérias. Hoje, muito provavelmente, mais uma lesão de cruzado [Galoppo], mais uma lesão de tornozelo [Welington]. As lesões são muito sérias, tem jogadores ficando 8 meses fora", afirmou o técnico Rogério Ceni, em coletiva.

Galoppo tem problema no joelho. O atacante sentiu ainda no primeiro tempo, deixou o campo chorando e passará por exames. Segundo o técnico Rogério Ceni, a lesão pode ser no ligamento cruzado.

Welington machucou o tornozelo. Já no fim da partida, o lateral reclamou de dores. Como o São Paulo já havia feito as cinco alterações, ele, no sacrifício, permaneceu em campo.

*

A LONGA LISTA DE CENI

Nove jogadores no departamento médico:

- Ferraresi (cirurgia no joelho direito)

- Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito)

- Moreira (cirurgia no joelho esquerdo)

- Rafinha (entorse no tornozelo esquerdo)

- Igor Vinicius e André Anderson (pubalgia)

- Calleri (lesão no tornozelo direito)

- Diego Costa (aprimora a forma física após cirurgia no joelho esquerdo)

- Caio Matheus (aprimora a forma física após cirurgia no joelho direito)

No jogo desta segunda, Ceni pôde contar com Beraldo, Arboleda e Erison. Apenas o primeiro atuou por 90 minutos. O atacante entrou na vaga de Galoppo, mas ?por questões físicas? precisou ser substituído, e o equatoriano ficou no banco.

ELIMINAÇÃO NÃO RESOLVERÁ DM LOTADO

Conforme Ceni falou na coletiva, grande parte das lesões têm longo período de recuperação. Dessa forma, as próximas semanas livres não devem solucionar o problema do Tricolor.

São lesões sérias, sem perspectiva de volta. Acho que o clube tem que sentar e pensar no que deve ser feito". Rogério Ceni.

Próximos dias serão de análise: "Jogadores se reapresentam depois de amanhã e aí vamos fazer uma análise e projeção do que pode ser feito de maneira geral", disse Ceni.