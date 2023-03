SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Allan poderá jogar pelo Palmeiras na Copa Libertadores deste ano, caso a negociação com o jogador seja concluída.

O volante já atuou pelo Atlético-MG nas partidas da fase preliminar desta edição da competição sul-americana. Ele poderá jogar na fase de grupos pelo Palmeiras desde que não jogue na mesma fase pelo clube mineiro.

O QUE DIZ O REGULAMENTO DA CONMEBOL:

Um jogador pode estar inscrito por no máximo dois clubes diferentes na mesma edição do torneio que satisfaça as seguintes condições:

- Um jogador inscrito na Fase Preliminar (Fase 1, 2 e 3) pode ser inscrito por outro clube somente da Fase de Grupos;

- Um jogador inscrito na Fase de Grupos por um clube pode ser inscrito por outro somente a partir das oitavas de final, ou seja, não poderá participar da mesma fase por duas equipes diferentes;

- Um jogador não pode ser inscrito para a Fase Final (Oitavas, Quartas, Semi e Final) por mais de um clube;

- Um jogador que foi registrado em um segundo clube não pode ser registrado novamente no time de origem na mesma edição do torneio.

O Palmeiras, através da presidente Leila Pereira, confirmou o interesse por Allan. A contratação do jogador seria uma reposição para Danilo, que foi vendido para o Nottingham Forest.

Com passagens por Eintracht Frankfurt e Fluminense, o volante está no time alvinegro mineiro desde 2020.