RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após 45 dias de um ambiente de muita pressão, o técnico Vítor Pereira, enfim, terá um momento de paz para trabalhar no Flamengo após a vitória desta segunda-feira (13) sobre o Vasco por 3 a 2, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O treinador, porém, deixou claro que não abre mão de fazer um "caça às bruxas" para saber quem tem vazado suas escalações antecipadamente à imprensa.

COBRANÇAS DESDE A SUPERCOPA

O técnico Vítor Pereira vinha sofrendo cobranças desde a perda da Supercopa do Brasil, para o Palmeiras, no dia 28 de janeiro.

Após este jogo, venceu uma no Estadual e partiu para o Mundial, torneio mais importante da temporada, e decepcionou, amargando um frustrante terceiro lugar.

No retorno, venceu outras duas no Carioca e viajou para o jogo de ida da Recopa Sul-Americana, no Equador, onde foi derrotado pelo Independiente del Valle por 1 a 0.

De volta ao Brasil, venceu o clássico com o Botafogo, mas foi vice de novo ao perder nos pênaltis a Recopa para os equatorianos em pleno Maracanã.

Na sequência viveu o momento de maior pressão, quando foi derrotado pelo Vasco por 1 a 0 e pelo Fluminense, por 2 a 1, perdendo o título da Taça Guanabara e terminando a competição em terceiro.

QUESTÃO DE TEMPO

Segundo Vítor Pereira, em breve o Flamengo se tornará uma equipe difícil de ser batida:

"Este grupo está muito unido com a nossa equipe técnica. Podem perguntar para eles. Eles têm um compromisso muito grande em acreditar no que estamos a trabalhar. É uma questão de tempo para esta equipe se tornar muito difícil de se derrotar".

NO FARO DO X-9

Embora visivelmente aliviado com a vitória no clássico, Vítor Pereira deixou claro que não abre mão de descobrir quem é o "X-9" que tem vazado suas escalações com antecedência à imprensa.

"Vamos ter que resolver de alguma forma. Essa escalação que vaza beneficia sempre o adversário, não sei como a informação é obtida, mas vamos ter que investigar. Eu tenho que trabalhar estratégica e taticamente para preparar o jogo. De fato, incomoda um bocado, porque dá vantagem ao adversário", disse o treinador.

De acordo com apuração do UOL, a investigação teve início já após a derrota para o Fluminense por 2 a 1, quando mesmo com uma escalação totalmente modificada, ela foi vazada pela imprensa cerca de nove horas antes da partida.