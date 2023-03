SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conselho da Fifa decidiu nesta terça-feira (14) o formato do novo Mundial de Clubes, a ser disputado a partir de 2025 e depois disso, a cada quatro anos. Pelas normas determinadas, Flamengo e Palmeiras estão garantidos na primeira edição.

A resolução foi aprovada durante congresso da entidade, realizado em Kigali, em Ruanda.

As Confederações com mais de quatro representantes terão os campeões continentais das quatro edições anteriores. Além de Palmeiras (campeão da Libertadores de 2021) e Flamengo (2022), os vencedores da Libertadores de 2023 e 2024 também estarão classificados para a nova competição.

A informação foi revelada pelo GloboEsporte.com e depois confirmada pela Fifa.

As equipes adicionais serão resolvidas por um ranking que englobe o mesmo período de quatro anos. A Conmebol terá direito a mandar seis clubes.

O maior número será da Uefa: 12. Pelos mesmos critérios, o Chelsea (ganhador da Champions League de 2021) e o Real Madrid (2022) estão garantidos.

As confederações com quatro vagas enviarão seus campeões continentais e as com menos lugares escolherão os times de melhor ranking entre os quatro últimos vencedores da mais importante competição local.

O país anfitrião também terá direito a ter um representante.

No caso do mesmo clube ganhar duas ou mais vezes a Libertadores ou Champions League, terá de ser elaborado um ranking com critérios esportivos para definir os outros classificados.

A Fifa determinou que o máximo permitido será de dois times de cada país, a não ser que um terceiro (ou quarto) também vença o principal torneio do continente entre 2021-2024. As últimas duas Libertadores tiveram finais exclusivamente brasileiras. Dos últimos 10 campeões, seis foram do país.

A última edição do Mundial no formato atual será referente à temporada atual, possivelmente disputada no final deste ano. Como as confederações pressionaram a Fifa para que exista uma competição intercontinental no próximo ano, a entidade vai realizar uma em que o campeão da Champions League jogue contra o vencedor de playoffs envolvendo times das outras confederações.

**VEJA O NÚMERO DE REPRESENTANTES DE CADA CONTINENTE NO NOVO MUNDIAL DE CLUBES**

- Europa: 12

- América do Sul: 6

- América do Norte, Central e Caribe: 4

- África: 4

- Ásia: 4

- Oceania: 1

- País-sede: 1