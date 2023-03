SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa definiu que a Copa do Mundo de 2026 terá número recorde de jogos. No primeiro torneio com 48 seleções, serão 104 partidas, sendo 80 delas apenas na fase de grupos.

No Mundial do Qatar, no ano passado, foram 82 jogos, 64 na primeira fase.

A entidade chegou a flertar com a possibilidade de dividi-las em 16 chaves com três equipes cada, mas mudou de ideia.

O anúncio foi feito após a proposta ser aprovada pelo conselho da Fifa, realizado em Ruanda.

Pelo regulamento aprovado para a competição, os dois primeiros de cada grupo avançam para o mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados.

Com 32 seleções classificadas, a Copa do Mundo terá pela primeira vez um mata-mata com 16 partidas antes das oitavas de final.

De acordo com a Fifa, o formato foi escolhido por levar em contra a integridade, o bem-estar dos jogadores, as viagens e o divertimento dos torcedores.

A Copa do Mundo de 2026 terá o maior número de representantes da história. No primeiro torneio, em 1930, eram 13 seleções. Entre 1954 e 1978 foram 16. A partir de 1982 passaram a se classificar 24 equipes. Em 1998, pela primeira vez o número subiu para 32 países.