SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Bernardo antecipou a apresentação do meia atacante Barletta, 21, que foi destaque na primeira fase do Campeonato Paulista.

Em nota assinada pelo CEO do clube, Lucas Andrino, o Bernô comunicou a conclusão negociação pela transferência do atacante. Sendo assim, Barletta não atuará na Taça Independência.

"Agradecemos ao Chrystian por toda a dedicação e empenho pelo São Bernardo. Durante todo o processo ele demonstrou profissionalismo e colaborou com a nossa campanha neste Paulistão. Desejamos muito sucesso a ele na sequência", afirmou Andrino.

O Corinthians pagará R$ 6 milhões de forma parcelada para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador.

O atacante foi um dos destaques do São Bernardo e é apontado como uma das principais revelações do Paulistão. Ele marcou quatro gols e deu uma assistência no torneio.