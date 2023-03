SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, comemorou a decisão da Fifa de assegurar ao clube um lugar no novo Mundial de Clubes, que será realizado em 2025.

O Palmeiras ganhou direito de disputar o torneio, assim como o Flamengo, por já ter sido um dos campeões da Libertadores no ciclo de 2021 a 2024.

"O Palmeiras tem muito orgulho de ser o primeiro campeão mundial e vai lutar pelo bicampeonato contra grandes equipes no novo formato do torneio", disse Leila Pereira, em nota enviada ao UOL, referindo-se também ao título da Copa Rio de 1951.

Se não tivesse vencido o Flamengo na decisão de 2021, o Palmeiras já teria chance disputar o Mundial em 2025 por duas razões: o clube entra como um dos candidatos ao título da Libertadores em 2023 e, possivelmente, em 2024. E tem bons desempenhos recentes na Libertadores -o que eleva a posição no ranking que a Conmebol vai criar, considerando os feitos dos clubes entre 2021 e 2024, e que dará duas das seis vagas sul-americanas ao Mundial.

A questão aqui é que, como Palmeiras e Flamengo já "morderam" duas vagas como campeões, não há mais espaço para brasileiros via ranking, como explica o blog do Rodrigo Mattos.

"A vaga garantida na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025 é mais uma prova do trabalho competente e sério que temos desenvolvido nos últimos anos, com muitas vitórias e conquistas importantes. Trabalhamos de forma incansável para sermos sempre protagonistas e participarmos das principais competições", completou Leila Pereira.

A Fifa também anunciou a criação de um torneio anual intercontinental de clubes, além de definir o critério de classificação para o Mundial de 2025.

A disputa será a partir de 2024 e envolverá os campeões continentais. O time sul-americano que ganhar a Libertadores disputará um play-off que envolverá os outros continentes. Quem sair vivo estará na final. O único representante já garantido na decisão é europeu, campeão da Champions League.