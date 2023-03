SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Erling Haaland foi o grande destaque na partida entre Manchester City e RB Leipzig, na Champions League, nesta terça-feira (14).

Haaland fez cinco gols na vitória do City sobre o Leipzig por 7 a 0, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O atacante ainda foi substituído cedo, aos 13 minutos da segunda etapa, por Pep Guardiola.

Somente Lionel Messi e Luiz Adriano também marcaram cinco vezes em uma única partida do torneio. O craque argentino foi o primeiro detentor do feito, em 2012, na vitória do Barcelona por 7 a 1 sobre o Bayer Leverkusen. Já o brasileiro, dois anos mais tarde, seguiu o mesmo roteiro no triunfo de 7 a 0 do Shakhtar diante do Bate Borisov.

O camisa 9 do City, porém, conseguiu um novo recorde diante dos outros dois atletas citados, visto que a 'Manita' foi executada em apenas 57 minutos. Messi levou 84 e Luiz Adriano, 87.

Agora, Haaland é o artilheiro da atual edição da Champions com 10 gols. De quebra, o norueguês chegou ao seu 39º tento na temporada, contabilizando os campeonatos da Inglaterra.

Além disso, o atacante de 22 anos foi o mais jovem e rápido a chegar em 30 gols na principal competição europeia. Ele soma 33 gols em 25 partidas até o momento.